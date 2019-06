Video Klip 'Apalah Cinta' Single Terbaru Ayu Ting Ting Gandeng Penyanyi Turki Karemcem

BANGKAPOS.COM - Single terbaru Ayu Ting Ting dan Karemcem berjudul 'Apalah Cinta' mendapat apresiasi positif dariberbagai kalangan.

Apalagi di penampilan pertama Ayu Ting-Ting bawakan lagu terbarunya yang berjudul 'Apalah Cinta' di atas panggung.

Di lagu terbarunya kali ini, Ayu Ting Ting menggandeng penyanyi dari Turki Kerencem.

Sebelumnya diketahui Ayu Ting Ting pernah ikut serta dalam projek video klip dari Ivan Gunawan yang berjudul Mau Kawin.

Di dalam klip tersebut, Ivan Gunawan memimpikan Ayu Ting Ting sebagai istri impiannya yang tak bisa terwujud.

Untuk kalian yang pernasaran dengan video klip terbaru dari lagu Ayu Ting Ting dengan judul 'Apalah Cinta', berikut Tribunstyle sajikan.

Berikut chord kunci gitar dari lagu 'Apalah Cinta' dari Ayu Ting Ting untuk kalian yang ingin memainkannya.

[CHORD] Kunci Gitar 'Apalah Cinta' - Ayu Ting Ting x Karencem

Intro : Am Am

Am Em Dm Am

Am Dm C -Em..

F

hadirnya tanda tanya

Am

apakah yang terjadi

Em

mengapa kau berubah

F

engkau yang dulu duhai kasih

Dm Am

.. selalu temukan sebuah terang

G

dalam setiap malam..