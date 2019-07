Inilah 7 Drama Korea yang Bakal Tayang Juli 2019. Tak Sabar Tunggu My First First Love Season II

Drama 'Moment at Eighteen'

BANGKAPOS.COM - Drama Korea apa yang paling kamu nantikan tayang di bulan Juli 2019 ini, girls?

Ternyata kalau kita lihat list drama Korea yang siap tayang Juli 2019, ada banyak drama yang bagus dan sudah dinantikan beberapa bulan belakangan ini lho!

Dari drama Korea buat remaja, hingga dewasa ada semua di bulan Juli ini!

Baca Juga: Kenalan dengan 3 Aktor Rookie yang Main di Web Drama ‘Dating Class.' Lagi Populer Banget!

Penasaran kan? Yuk langsung kita cari tahu info soal 7 drama Korea yang bakal tayang di bulan Juli 2019. Wajib nonton!

Love Affairs in the Afternoon

Love Affairs in the Afternoon (foto : hancinema) Drama Korea tema perselingkuhan ini diperankan oleh Park Ha Sun dan Lee Sang Yeob.

Sinopsis untuk drama Korea ini adalah Son Ji Eun (Park Ha Sun) baru saja pindah ke kota yang kecil di mana itu adalah tempat kerja baru suaminya di bidang pelayanan masyarakat.

Di sana Son Ji Eun kerja paruh waktu dan agak tertutup.

Dia merasa bosan dengan kehidupannya, dan hadirnya Yoon Jung Woo (Lee Sang Yeob) di hidupnya pun membuat dia jadi pengin memiliki Yoon Jung Woo yang merupakan guru biologi di sekolah.

Level Up

Drama 'Level Up' (foto : hancinema)

An Dan Te (Sung Hoon) adalah seorang pemimpin di perusahaan dan terkenal sangat dingin serta perfeksionis.

Karena pekerjaannya yang bagus, dia pun dikirim jadi CEO di sebuah perusahaan game yang hampir bangkrut.

Sementara itu, Shin Yeon Hwa (Han Bo Reum) adalah pemimpin bagian game development di Joybuster.

Shin Yeon Hwa dan An Dan Te pun bekerja sama untuk memulihkan keadaan perusahaan.

Hotel del Luna

Drama 'Hotel del Luna' (foto : hancinema)

IU beradu akting dengan Yeo Jin Goo di drama ini lho.

Jadi ‘Hotel Del Luna’ ini bercerita mengenai Jang Man Wol (IU) adalah CEO di Hotel del Luna.

Hotel ini memiliki tampilan yang kuno dan Jang Man Wol pun terpaksa untuk mengurus hotel yang sudah tua ini.

Koo Chan Sung (Yeo Jin Goo) bekerja sebagai asisten manajer muda dan dia sangat perfeksionis.

Karena suatu hal, Koo Chan Sung pun harus bekerja di Hotel del Luna bersama dengan Jang Man Wol.

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Drama 'Rookie Historian Goo Hae Ryung' (foto : hancinema)

Cha Eun Woo ‘ASTRO’ kembali main drama nih, girls.

//

Kali ini dia adu akting dengan Shin Se Kyung dan dramanya kolosal.

Sinopsis untuk drama ini adalah setting waktu di awal abad ke-19, Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung) bekerja sebagai seorang sejarawan.

Karena masalah gender, Goo Hae Ryung pun dipandang rendah oleh sejarawan lainnya yang cowok.

Namun karena hal ini lah yang bikin Goo Hae Ryung jadi lebih berani. Dia pun bertemu dengan Lee Rim (Cha Eun Woo), seorang pangeran di era itu.

Moment at Eighteen

Drama 'Moment at Eighteen' (foto : hancinema)

Ong Seong Woo debut jadi aktor di drama nih! Beradu akting dengan Kim Hyang Gi, kita bakalan dibuat gemas menonton drama remaja ini.

Choi Joon Woo (Ong Seong Woo) berusia 18 tahun dan dia sudah terbiasa merasa kesepian serta melakukan segala sesuatu sendirian.

Dia enggak jago menunjukkan emosinya, namun dia memiliki sisi yang cute banget.

Joon Woo jadi siswa pindahan dan di sekolahnya yang baru itu bertemu dengan Yoo Soo Bin (Kim Hyang Gi).

Soo Bin adalah siswi populer namun sangat dikekang oleh ibunya.

Ada satu karakter lagi yang penting di drama ini, yaitu Ma Whi Young (Shin Seung Ho), seorang siswa yang terlihat sempurna dan gentle.

My First First Love

Drama 'My First First Love' (foto : hancinema.net)

Sebelumnya, season 1 untuk drama ini sudah tayang dan kali ini NETFLIX akan menayangkan season ke-2.

Lanjutan dari season pertama, Tae Oh (Ji Soo) akhirnya tahu kalau ternyata Song Yi (Jung Chae Yeon) dan Do Hyun (Jin Young) pacaran.

Awalnya dia enggak menyangka kalau sahabat ceweknya bakal jadian dengan sahabat cowoknya.

Selanjutnya Tae Oh mulai merasa kehilangan Song Yi dan menyadari kalau dia juga punya perasaan spesial untuk Song Yi.

Let Me Hear Your Song

Drama 'Let Me Hear Your Song' (foto : mydramalist) Drama yang punya judul lain ‘I Wanna Hear Your Song’ ini bercerita tentang kasus pembunuhan.

Hong Yi Young (Kim Se Jeong) adalah seorang pemain drum, yang hilang ingatan dan sama sekali enggak ingat hari di mana terjadi pembunuhan.

Dia mengalami insomnisa dan di tengah kebingungannya, dia harus mendapatkan pekerjaan baru.

Lalu Hong Yi Yong bertemu dengan Jang Yoon (Yeon Woo Jin) dan berprofesi sebagai seorang pianis.

Untuk membantu Hong Yi sembuh dari insomnia, Jang Yoon menelepon Hong Yi tiap malam dan bersama-sama mereka cari tahu kebenaran di balik kasus pembunuhan.

(*)

Artikel ini bersumber dari Cewek Banget berjudul 7 Drama Korea yang Bakal Tayang Bulan Juli 2019. Wajib Nonton!