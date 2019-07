Askab PSSI Bangka Gemar Pelatihan Pelatih Sepakbola License D

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 27 pelatih sepakbola yang belum memilki sertifikat kepelatihan mengikuti pelatihan license D Nasional yang digelar oleh Askab PSSI Bangka Rabu (3/7/2019) di Hotel ST 12 Sungailiat Kabupaten Bangka.

Kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Bangka Belitung, Palembang dan Jakarta ini digelar selama sepekan 3-9 Juli 2019.

Kegiatan dibuka oleh Sapri Sekretaris Dispora Bupati Bangka. Sementara instruktur pelatih yang dihadirkan Zainal Abidin dari PSSI Pusat.

"Semoga persepakbolaan di Bangka semakin maju dengan bertambahnya pelatih bersertifikat," kata Sapto.

Sementara itu Sekum Asprov PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya mengatakan pihaknya sangat mendukung sekali kegiatan yang diselenggarakan Askab PSSI Bangka ini. Apalagi masih banyak pelatih sepakbola di Bangka Belitung yang belum memiliki license nasional.

Harapannya metode pelatih dalam melatih anak asuhnya di klub klub sesusai standar nasional. Sehingga dapat menghasilkan pesepakbola handal. Sebab potensi pesepakbola di Bangka Belitung sangat besar. Namun akibat metode latihan dengan pelatih yang tidak bersertifikat membuat tidak maksimalnya potensi tersebut berkembang.

"Kita lihat beberapa pemain sepakbola Bangka Belitung menjadi pesepakbola handal saat ditangani pelatih berlisensi mereka saat ini beriman baik di klub klub Liga 1 maupun Liga 2 kompetisi Indonesia," kata Mintra Jaya.

Ditambahkan Mintra Jaya pihaknya mendorong Askab/Askot untuk dapat menggelar kepelatihan pelatih License C. Pasalnya sesuai regulasi PSSI pelatih yang membawa tim juara tingkat provinsi ke kancah nasional minimal memilki License C.

Namun demikian syarat menggelar pelatihan pelatih License C harus minimal menggelar pelatihan pelatih License D sebanyak dua kali.

Asprov PSSI Bangka Belitung akan membantu dan berkoordinasi jika Askab/Askot akan menggelar pelatihan pelatih sepakbola License Nasional.

"Pelatih License C sangat mimin apalagi berlisensi B ada beberapa saja bahkan yang License A tidak ada sama sekali di Bangka Belitung makanya kita dorong Askab Askot terus menggelar pelatihan pelatih berlisensi," kata Mintra Jaya.

(Bangkapos/Deddy Marjaya)