Wajah Mirip Eva Celia dan Sophia Latjuba, Cantik Anak atau Mamanya?

BANGKAPOS.COM - Ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya nampaknya kerap terlihat pada pasangan ibu dan anak, Sophia Latjuba dan Eva Celia.

Termasuk pada wajah cantik natural yang dimiliki oleh keduanya.

Kecantikan alami Sophia Latjuba nampaknya diturunkan seluruhnya pada anak sulungnya Eva Celia.

Bahkan, banyak netizen yang menyatakan bahwa Eva Celia terlihat sangat mirip dengan mamanya.

Termasuk pada unggahan foto yang pernah dipamerkan oleh Eva Celia di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut Eva Celia nampak sederhana dengan menggunakan makeup minimalis yang semakin menunjukkan kecantikan wajahnya yang alami.

Wajah mirip Eva Celia dan Sophia Latjuba (Grid.ID)

Penampilan natural seperti ini justru dinilai sangat cocok bagi Eva Celia hingga dirinya kebanjiran pujian dari netizen.

“Cantiknyanya natural. Ga kebanyakan bedak, ga repot benerin alis... sukakk."tulis yuniarbayu.

"Mau pake pose dan warna baju yg kayak apapun, kalau sudah asik dipandang mah.. Njoy aja," tulis akun riffaiaffnan.

Akun muhammadsaifullah0687 menambahi, "Sosok sederhana apa adaya."

"Bener bener cantik tanpa make up," tulis akun sahal.mila.

Akun emonknst menuliskan “Duplikat bgd ama mommy nya,beautifull”

Ditengah-tengah komentar yang menyamakan kecantikan Eva dengan Sofia, rupanya salah seorang netizen malah menilai bahwa Eva tampil lebih cantik dari sang mama.

“Her mom is so pretty..but somehow she's much more prettier” tulis akun wedhatamisariputra (Dinda Tiara Alfianti )

