Segera Diluncurkan, Inilah Bocoran PUBG Mobile Season 8

BANGKAPOS.COM -- PUBG Mobile Season 7 belum berakhir, tetapi rincian tentang musim berikutnya dan hadiah lulus royale-nya telah muncul secara online. Sesuai bocorannya, Musim 8 akan bertema samudera dan akan membawa banyak perubahan bersama royale pass yang diperbarui seperti skin baru, emotes, senjata, dan hadiah lainnya.

Peti yang membawa hadiah, avatar profil yang diperbarui, dan tingkat pencapaian baru juga akan diluncurkan dan akan tiba di PUBG Mobile season 8.

Kebocoran PUBG Mobile Season 8 terbaru berasal dari Tn. Ghost Gaming, yang telah mengungkapkan informasi tentang pembaruan PUBG Mobile seperti yang lalu-lalu.

Sebagai permulaan, PUBG Mobile Season 8 akan memuat logo baru dengan tentakel gurita dan akan ada tema laut.

PUBG Mobile Season 8 Elite Plus Upgrade royale pass dihargai 1.800 UC dan akan memberikan peningkatan peringkat 25 senilai 2.500 UC.

Ini juga akan memberikan akses ke Misi Elite, kulit Tanda Peringatan QBZ, dan akan membuka hingga 100 hadiah.

Kulit ransel Urban Scavenger juga akan diberikan kepada mereka yang membeli pass Musim 8 Elite, ditambah avatar Operasi Militer eksklusif. Pass royale Elite Upgrade dasar akan membuat pemain mundur sebanyak 600 UC.

Berbicara tentang kulit senjata, kulit biru untuk DP8 dan makeover bertema lautan untuk SCAR-L terpercaya yang disebut Scarlet Horror juga akan tiba dengan PUBG Mobile Season 8.

Sedangkan untuk kedatangan senjata baru, pemain akan mendapatkan tangan mereka pada bison PP senjata di musim depan.

Sebanyak 75 hadiah dengan peningkatan peringkat Royale Pass ada di meja, seperti pakaian langka, Bite Perunggu Shark Armor, Set Pasukan Delta DP28, dan banyak lagi.

Khususnya, pemain juga akan mendapatkan akses ke dua emotes baru yang disebut Triumphant Victory dan Spawn Island Line Dance.

Sedangkan untuk hadiah, upgrade Elite akan memberikan hadiah senilai 4.000 UC, sedangkan upgrade Elite Plus akan memberikan hadiah senilai 10.000 UC.

Pass royale musim 8 akan memungkinkan pemain memperoleh 600 UC yang dapat digunakan untuk membeli pass royale musim berikutnya. (gadgets.ndtv.com)

Artikel ini menterjemahkan berita di gadgets.ndtv.com berjudul PUBG Mobile Season 8 Royale Pass Leak Reveals Upcoming Skins, New Emotes, and More