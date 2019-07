(Spoiler Film) Mengapa Peter Parker dan Temannya di Spider-Man: Far From Home Masih SMA?

Spider-Man: Far From Home

BANGKAPOS.COM - Spider-Man: Far From Home adalah film terakhir dari fase ketiga Marvel Cinematic Universe, dan terjadi setelah Avengers: Endgame. Pastinya udah tau, kalo Endgame ber-setting di 2021. Namun kenapa Peter Parker dan para temannya di Spider-Man: Far From Home masih SMA?

Di Spider-Man: Homecoming (2016), Peter dan kawan-kawannya adalah siswa di Midtown School of Science and Technology. Kalo 5 tahun telah berlalu, harusnya Peter, Ned, dkk sudah masuk kuliah.

Nah, penjelasan kenapa mereka semua masih SMA dibeberin di film. (Spoiler sedikit, tapi kalo lo benar-benar anti spoiler, close aja).

Di awal film, dijelaskan bahwa mereka semua yang menghilang karena kena jentikkan Thanos alias The Blip, nggak bertambah tua. Jadinya, ketika Peter kena Blip usianya 16 tahun, ia tetap berusia 16 tahun saat kembali ke dunia 5 tahun kemudian.

Sementara, orang-orang yang nggak kena Blip tetap bertambah tua. Contohnya adalah Brad Davis. Sebelum Peter kena Blip, Brad lebih muda 5 tahun darinya. Setelah Peter kembali dari Blip, mereka kini seumur.

Hal tersebut membuat Midtown School of Science and Technology memutuskan siswanya yang kena Blip harus tetap melanjutkan sekolah seperti saat sebelum mereka menghilang.

Oleh karena itu, Peter, Ned, MJ, adalah orang-orang yang kena Blip dan tetap harus melanjutkan studi SMA-nya. Kini paham? (Sumber Hai Online - link)

Arti Post Credit Scene

Film Spider-Man: Far From Home tayang serentak hadir pada tanggal 3 Juli 2019 di bioskop-bioskop Indonesia.

Film ini merupakan lanjutan langsung dari Avengers: End Game, serta menjadi film penutup dari rangkaian film panjang Marvel Cinematic Universe (MCU) fase ketiga.