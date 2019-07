VIDEO : Tempat Makan Menu Jajanan Pasar Hingga Mancanegara di Square Novotel

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Mencari Tempat Makan di The Square Food Outside The Box Novotel Bangka @Convention Centre. Setiap malam weekend, menyiapkan makanan jajanan pasar hingga kuliner Indonesia, Asia dan Mancanegara.

Dengan hanya mengeluarkan kocek uang Rp 180.000 untuk dewasa dan Rp 125.000 untuk anak-anak usia 2-12 tahun, anda bersama keluarga dan teman akan dapat makan dengan sepuasnya.

Dengan konsep Sana Kuliner Western Asia hingga Timur Tengah, Square akan membuat anda bersama keluarga menjadi pilihan yang tepat.

"Melalui program wisata kuliner MSB, dengan konsep dan tema yang berbeda," jelas Dody Hermawan Food @ Bavarage Novotel Bangka, Sabtu (6/7).

Menurut Dody bahwa Novotel Bangka ingin mengenalkan kuliner selain dari kuliner Indonesia juga memperkenalkan kuliner mancanegara. (Bangkapos.com/Agus Nuryadhyn)