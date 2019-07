Masak Apa Besok Jadi Terlihat Mudah Jika Ada Fetucini Singkong Ayam Krimi Pedas

BANGKAPOS.COM - Bingung masak apa besok?

Kreasikan saja Resep Fetucini Singkong Ayam Krimi Pedas agar tak perlu lagi galau untuk masak apa besok?

Masak apa besok jadi terlihat mudah jika ada Resep Fetucini Singkong Ayam Krimi Pedas.

Waktu: 60 Menit

Sajian: 3 Porsi

Bahan Fetucini:

200 gram tepung terigu protein tinggi

100 gram singkong, kukus, haluskan

1 sendok makan garam

2 butir telur

1 sendok makan mianyak goreng

Bahan Saus:

3 siung bawang putih, cincang kasar

2 buah cabai merah besar, buang biji, cincang kasar

2 lembar daging asap, potong panjang

40 gram kuning telur

1/2 sendok teh garam

1/4 sendok teh merica hitam bubuk

1 sendok makan minyak untuk menumis

Bahan Taburan:

100 gram keju parut

Cara Membuat Fetucini Singkong Ayam Krimi Pedas:

1. Campur tepung terigu, singkong, air, garam, telur, dan minyak goreng sampai menggumpal.

2. Giling tipis dengan gilingan mi dari yang paling tebal no. 1 beberapa kali sampai halus. Kurangi ketebalannya ke no 2. Giling beberapa kali sampai halus. Lakukan sampai ketebalan no. 7. Potong dengan potongan mi lebar. Rebus sampai matang. Sisihkan.

3. Saus, tumis bawang putih sampai harum. Masukkan cabai. Aduk sampai layu. Tambahkan daging asap. Aduk rata.

4. Tuang campuran susu dan kuning telur. Aduk sampai meletup-letup. Bubuhi garam dan merica.

5. Tambahkan fetucini. Aduk rata. Sajikan bersama keju.

Artikel Ini telah tayang di Sajiansedap.grid.id sebelumnya dengan judul : Masak Apa Besok? Sajikan Resep Fetucini Singkong Ayam Krimi Pedas untuk Sarapan Nikmat