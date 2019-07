BUMD Provinsi Babel dan Sinomach Group Teken MoU Hilirisasi Timah di Kawasan Industri Sadai

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, PT Bumi Bangka Belitung Sejahter (B3S) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd, di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Rabu (10/7/2019).

Keduanya menjalin kerja sama mengenai kegiatan hilirisasi timah di kawasan industri Sadai (KIS), Bangka Selatan.

MoU ditandagangani oleh Vice President Sinomach Xiao Ping dan Direktur Utama PT B3S Saparudin, dan Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi, perusahaan pengembang kawasan industri Sadai, Vindyarto Purbalinarko.

Penandatanganan juga disaksikan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Bupati Bangka Selatan Justiar Noer,

Erzaldi Rosman mengaku senang dengan penandatanganan MoU tersebut karena telah lama direncanakan. Dia berharap keduanya telah mulai membangun di kawasan industri Sadai.

Hilirisasi timah yang akan dikerjakan akan menggunakan bahan baku timahnya dari PT Timah, Tbk.

"Usaha ini merupakan hilirisasi produk dari timah menjadi bahan jadi. Ini sudah lama kami nantikan makanya kami sangat senang dan kami berharap ini cepat terealisasikan," kata Erzaldi

Vice President Sinomach Xiao Ping menyatakan, Sinomach adalah perusahaan heavy equipment di Tiongkok. Pihaknya merasa senang dan menyambut positif kerja sama di bidang hilirisasi timah.

Sinomach telah melakukan sejumlah hal mengenai kesiapan kerja sama ini.

"Dan tentunya, setelah MoU ini, banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang juga menanti kita semua," kata Xiao Ping.

Dia yakin, dengan dukungan semua pihak, kerja sama ini bisa berjalan baik dan lancar. Pihaknya juga tervuka pada peluang investasi lain di Babel.

"Tentunya kami bertekad, dalam proses pembangunan kawasan industri ini, kami meyakini ini akan meningjatkan perekonomian Babel dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di Babel," ucapnya.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)