Gubernur Babel Erzaldi Ajak Investor Hilirisasi Timah ketemu Menteri Perindustrian RI

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengajak investor asal Tiongkokn Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd untuk bertemu Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Ini ia sampaikan di sela penandatanganan MoU antara BUMD Provinsi Babel, PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) dengan Sinomach Group terkait kerjasama hilirisasi timah di kawasan industri Sadai, Bangka Selatan, Rabu (10/7/2019).

Erzaldi meminta agar Sinomach bersiap untuk bertemu dengan Menperin di Jakarta pada 15 Juli 2019 mendatang.

"Ini untuk lebih memantapkan kembali bahwa dukungan Pemerintah Republik Indonesia terhadap investasi ini sangat full," kata Erzaldi di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur, Rabu (10/7/2019), di sela penandatanganan MoU.

Selain itu, pertemuan dengan Menperin RI juga menandakan bahwa Indonesia, khususnya Babel, terbuka pada investasi yang dilakukan Sinomach Group.

"Karena Pak Menteri juga kepengin tahu, selesai dari tahap pertama industri hilirisasi timah ini, apa lagi yang akan dilakukan di kawasan industri di Babel ini oleh Sinomach," ucap Erzaldi

Sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, PT Bumi Bangka Belitung Sejahter (B3S) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd, di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Rabu (10/7/2019). Keduanya menjalin kerja sama mengenai kegiatan hilirisasi timah di kawasan industri Sadai (KIS), Bangka Selatan.

MoU ditandagangani oleh Vice President Sinomach Xiao Ping dan Direktur Utama PT B3S Saparudin, dan Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi, perusahaan pengembang kawasan industri Sadai, Vindyarto Purbalinarko.

Penandatanganan juga disaksikan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Bupati Bangka Selatan Justiar Noer

