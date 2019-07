Industri Hilirisasi Pertimahan di Bangka Selatan Segera Terealisasi Usai MoU

ist Nona DP

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman hadir langsung dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Ration Bangka Abadi dan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd. tentang Proyek Industri Pabrik Hilirisasi Timah di Kawasan Industri Bangka Selatan, di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai - Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/07/2019).