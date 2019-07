Justiar Minta Tenaga Kerja Tidak Semuanya Dari Cina Terkait MoU Pabrik Hilirisasi Timah di KIS

Minta Tenaga Kerja Tidak Semuanya Dari Cina, Justiar : Kami Sudah Menyiapkan Tenaga Kerja

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bupati Bangka Selatan Justiar Noer mengatakan pihaknya telah menyiapkan segala hal terkait investasi industri hilirisasi timah di kawasan industri Sadai (KIS), Bangka Selatan, yang akan dilakukan oleh Sinomach Group bekerja sama dengan BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) dan PT Ration Bangka Abadi.

Basel telah memembaskan 400 hektare dari 3000 hektare lahan di kawasan tersebut untuk dikembangkan menjadi kawasan industri seperti pelabuhan ekspor, perumahan, kawasan kilang minyak, dan sarana umum lainnya.

Pihaknya berharap MoU ini setidaknya juga bisa menjadi awal dari terbukanya lapangan pekerjaan di sana hingga beberapa tahun mendatang.

"Kami sudah menyiapkan tenaga kerja, kami minta jangan semuanya dari Cina. Kami minta diatur lagi, sekian persen itu untuk masyarakat Babel," kata Justiar seusai MoU antara Sinomach Group bekerja dengan BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) dan PT Ration Bangka Abadi di Gedung Mahligai, Rumdin Gubernur, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, PT Bumi Bangka Belitung Sejahter (B3S) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd, di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Rabu (10/7/2019). Keduanya menjalin kerja sama mengenai kegiatan hilirisasi timah di kawasan industri Sadai (KIS), Bangka Selatan.

MoU ditandagangani oleh Vice President Sinomach Xiao Ping dan Direktur Utama PT B3S Saparudin, dan Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi, perusahaan pengembang kawasan industri Sadai, Vindyarto Purbalinarko.

Penandatanganan juga disaksikan oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Bupati Bangka Selatan Justiar Noer

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)