Soal Kerja Sama Hilirisasi Timah bersama Sinomach Group, Ini Kata Dirut BUMD Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Utama PT Bumi Bangka Beliting Sejahtera (B3S) Saparuddin mengatakan, cukup panjang perjalanan persiapan sebelum sampai pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd pada Rabu (10/7/2019).

Keduannya menjalin kerja sama di bidang hilirisasi timah dan akan dibangun di kawasan industri Sadai, Bangka Selatan.

Menurut dia, produk timah kita ini masih minim hilirisasi.

"Kami mencoba menginisiasi itu bersama PT Ration Bangka Abadi, dengan mengundang investor. Investasinya lumayan lah," kata Saparuddin seusai penandatangan MoU.

B3S dinyatakan akan menjadi leader pada kerja sama ini. Pihaknya akan mengembangkan produk hilirisasi timah berupa solder.

Bahan bakunya akan dipasok dari PT Timah.

"Salah satu bentuknya adalah solder. Ini adalah solder yang insyaallah ada 14 macam jenis solder," katanya.

Dia berharap adanya MoU ini akan turut membuka lapangan pekerjaan di Babel. Saat ini, diketahui pihaknya bersama PT RBA juga telah mengirimkan 50 orang untuk dilatih di Tiongkok.

Ini merupakan bagian dari persiapan tenaga kerja yang akan bekerja di indsutri hilirisasi timah yang akan dibangun nantinya.