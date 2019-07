Salmafina Ngaku Pernah Hancur dan Mau Bunuh Diri dan Sunan Kalijaga Berharap Anaknya Pulang

BANGKAPOS.COM - Artis Salmafina Sunan kembali menuliskan tulisan curahan hatinya di akun Instagramnya.

Salmafina Sunan belakangan ini memang kerap terlihat menuliskan pesan tertentu lewat unggahan instastory Instagramnya.

Sebelumnya, Salmafina Sunan menuliskan tentang keluarga di instastory akun Instagramnya.

"Remember that god wants you to have positive relationship with your parents. Remain hopeful that your relationship will eventually heal

remember that healing is a two way street. Try to find ways in which you can be a better family member," tulis Salmafina Sunan, Sabtu (13/7/2019).

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut:

"Ingatlah jika tuhan ingin Anda memiliki hubungan positif dengan orang tua Anda. Tetap berharap bahwa hubungan Anda pada akhirnya pulih.

Ingat bahwa penyembuhan adalah jalan dua arah. Cobalah untuk menemukan cara di mana Anda bisa menjadi anggota keluarga yang lebih baik."

Baru-baru ini, Salmafina Sunan pun kembali mengunggah sebuah tulisan di instastory Instagramnya.

Kali ini, unggahan Salmafina Sunan menyinggung soal kehancuran hingga kesedihan.