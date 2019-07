2 Tahun Menjanda, Mantan Istri Tommy Kurniawan Tania Nadira Akan Segera Membina Rumah Tangga Baru

BANGKAPOS.COM - Mantan istri Tommy Kurniawan, Tania Nadira akan segera melepas status jandanya.

Gagal membina rumah tangga dengan Tommy Kurniawan dua tahun lalu, tak membuat Tania Nadira trauma kembali membina rumah tangga.

Diketahui Tania Nadira ini akan segera menyusul Tommy Kurniawan membina rumah tangga dengan sang kekasih, Abdulla Alwi.

Meski belum mengumumkan kapan pernikahannya akan berlangsung, namun potret mewah undangan pernikahan Tania ini sudah mencuri perhatian publik.

Hal tersebut diketahui dalam unggahan Instagram Tania Nadira.

Unggahan Tania Nadira (Instagram/tanianadiraa)

Dalam unggahannya tersebut Tania Nadira memperlihatkan postingan dari salah satu saudaranya yang tak bisa hadir di hari bahagianya tersebut.

"It breaks my heart that i can't attend your big day my twin cousin.. i wish for you the best and may this marriage last forever with love and happiness for both of you," tulis pemilik akun @alyasmom17.

Mantan istri Tommy Kurniawan ini pun menuliskan kesedihannya atas ketidak hadiran pemilik akun @alyasmom17 tersebut.

"Sedihnya lo ga bisa datang," tulis Tania.

Di balik unggahan tersebut ada satu hal yang tak kalah menarik.

Ya, adalah undangan mewah pernikahan Tania Nadira dan Abdulla Alwi yang beraksen emas.

Terlihat dalam box kartu undangan tersebut terdapat hiasan yang beraksen emas dengan menyematkan sebuah pin emas berlogi huruf T dan A.

Tak hanya itu, keduanya juga melakukan foto prewedding mesra di Turki akhir Mei 2019 lalu.

Diketahui, Tania Nadira dan Abdulla Alwi akan menikah pada 19 Juli mendatang di Tribata Dharmawangsa dan resepsi pernikahan mewah di Kempenski.

Belum diketahui apakah Tania Nadira turut mengundang pasangan Tommy Kurniawan dan Lisya Nurrahmi ke pestanya.

Meski sempat berkonflik hingga berpisah dan kini telah menjalani kehidupan masing-masing, baik Tania maupun Tommy masih berhubungan baik.

Hla ini terlihat dari momen manis saat Tania datang menjenguk Lisya, istri mantan suaminya itu yang baru saja melahirkan.

Bahkan Tania terlihat sempat menggendong buah hati Tommy Kurniawan dan Lisya Nurrahmi.

Tommy Kurniawan, Lisya Nurrahmi dan Tania Nadira (Instagram)

Tania Nadira Gendong Putra Tommy Kurniawan

Meski telah bercerai, Tania Nadira dan Tommy Kurniawan tetap berhubungan baik.

Sebelum menikah dengan Lisya Nurrahmi, Tommy Kurniawan lebih dulu menikahi Tania Nadira.

Meski tanpa restu sang ibu mertua, Tommy Kurniawan tetap menikah dengan Tania Nadira pada (11/4/2011) silam.

Namun, pada Maret 2017, tiba-tiba Tania Nadira menggugat cerai Tommy Kurniawan.

Kini setelah dua tahun bercerai rupanya Tommy Kurniawan dan Tania Nadira tetap berhubungan dengan baik.

Bahkan saat Tommy Kurniawan baru saja dikaruniai anak pertama, Tania Nadira rupanya datang untuk menjenguk.

Dikutip dari Kompas.com, tak hanya datang dengan tangan hampa, Tania juga membawakan kado untuk buah hati Tommy dan sang istri.

"(Jenguk) bawa kado atau hadiah gitu. Kayaknya bawa, tapi belum dibuka, gitu. Tapi senenglah, senang bahagia melihat apa namanya, Zio akhirnya sudah ada adeknya lagi," kata Tommy saat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Menurut Tommy, komunikasi antara dirinya dan Tania sejak dulu memang berjalan baik, bahkan istrinya, Lisya juga akrab dengan Tania.

"Lisya yang sering saling komunikasi sama Tania. Jadi memang komunikasi dan silahturahimnya kita bangun sangat baik demi kepentingan semuanyalah," ujar Tommy.

Melalui akun Instagramnya, Tania pun membagikan momen bahagianya saat berkunjung ke rumah sakit.

Terlihat juga kedua anak Tommy dari pernikahannya bersama Tania yaitu, Muhammad Al Fatih Fabrizio dan Naira Syabila Azzahra Kurniawan.

Tampak Tania sedang menggedong buah hati mantan suaminya tersebut yang bernama Muhammad Abqary Aldeebaran Kurniawan.

Momen Tania Nadira menjenguk buah hati mantan suaminya, Tommy Kurniawan (Instagram/tanianadiraa)

Bahkan tak hanya foro bersama dengan Tommy dan Lisya, Tania juga berkesempatan foto berdua dengan si kecil Abqary.

Tampak Abqary yang menangis dengan wajahnya yang menggemaskan.

Tania Nadira menggendong putra Tommy Kurniawan dan Lisya Nurrahmi (Instagram/tanianadiraa)

Bagi Tommy Kurniawan dan Tania Nadira, perceraian bukan berarti keduanya harus bermusuhan.

Namun, baik Tommy maupun Tania memilih untuk tetap kompak merawat dan mendidik buah hati mereka meski telah memiliki kehidupan masing-masing.

Rupanya keharmonisan antara Tommy dan Tania ini membuat banyak warganet kagum.

@dha0875, "Bagus nie,pemikiran dewasa.walau pun mantan,pasti tenang hidup nya.karna mereka punya anak.

@mienna1403, "Ya Allah adem banget liatnya dewasa swmua pmikirannya mantan gk usah jd musuh. Ya bukan nya sok tau tp itu baru yg mesti dikuti."

@lensina90, "Yangg kek gini wajib ditiru."

@im.ayshaheera, "Senang banget lihat pasangan yg sudah pisah tapi masih bisa tetap akur dan dekat dgn psangan dari mantannya salut banget." (TribunStyle/Octavia Monalisa)

