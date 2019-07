Salmafina Ngaku Diterima di Perusahaan Malaysia dengan Posisi Bagus, Sunan Kalijaga Cekal Sang Putri

BANGKAPOS.COM--Anak pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan terus menjadi pusat perhatian.

Setelah sang ayah melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa sang anak sudah hilang sejak awal Juli, kini terdengar kabar bahwa sang anak akan pergi ke Malaysia.

Melihat tayangan Youtube Rumpi, di kanal Trans TV Official, Salmafina Sunan menceritakan niatnya tersebut.

Hal ini bermula saat Host Rumpi Feni Rose, bertanya apakah Salmafina merasa bahwa laki-laki hanya sebagai pengganggu, mengingat masa lalu Salmafina.

Menjawab pertanyaan Feni Rose, Salmafina mengaku bahwa ia tak trauma dekat dengan laki-laki.

Walapun dia menganut paham feminis, ia mengaku bahwa ia bukanlah tipe perempuan yang begitu kuat seperti yang dibayangkan orang-orang.

Ia mengaku bahwa dirinya memang ingin menikah, namun bukan saat ini.

"They think im feminist, yes i am. Cuma kan aku bukan tipe orang yang kuat, dan aku sangat ingin menikah lagi," ujarnya.

"Aku pingin, ada di instastory aku, aku pingin menikah.

Tapi untuk saat ini laki-laki bukan suatu apa ya, suatu keharusan untuk aku," ia kembali menegaskan.