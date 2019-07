Harga Suzuki Jimny Generasi Keempat, Resmi Meluncur di GIIAS 2019

BANGKAPOS.COM, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi merilis Jimny generasi ke-4 pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, di ICE BSD Tangerang, Kamis (18/7/2019).

Panjang mobil bertampang maskulin ini 3.625 milimeter dan lebar 1.645 milimeter.

Suzuki Jimny generasi ke-4 juga memiliki tinggi 1.720 milimeter. Jarak poros rodanya sekitar 2.250 milimeter dan jarak pijak depan mobil ini 1.395 milimeter.

Sementara, jarak pijak belakang 1.405 milimeter dan round clearance 210 milimeter dan radius putar minimum 4.850 milimeter.

Suzuki Jimny generasi keempat mampu mengakomodir hingga empat orang termasuk pengemudi.

Tangki bahan bakarnya mencapai 40 liter dan dan ukuran ban 195/80 R15.

Jimny terbaru dibekali mesin tipe K15B empat silinder16 katup berkapasitas 1.462cc yang mampu menyemburkan tenaga 102/6.000 rpm dengan torsi maksimum 130 Nm pada 4.000 rpm dan diameter langkah 74 x 85 milimeter.

Jimny terbaru menggunakan sistem penggerak 4-wheel drive dengan didukung transmisi 5 percepatan untuk manual dan 4 percepatan untuk automatic.

Tampang maskulin Suzuki Jimny generasi ke-4 dipamerkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE BSD Tangerang, Kamis (18/7/2019). (Tribunnews/Muhammad Rizki Hidayat)

Suspensi depan dan belakang mobil Jimny menggunakan tipe 3 link rigid axle dengan coil spring.

Jimny generasi ke-4 ini memiliki empat varian:

Pertama, Suzuki Jimny MT yang dibanderol Rp315.500.000 juta on the road (OTR). Kedua, Suzuki Jimny AT yang dijual seharga Rp328.000.000 juta OTR.

Ketiga, Suzuki Jimny MT (2 Tone) yang dijual seharga Rp317.500.000 juta. Keempat, Suzuki Jimny AT (2 Tone) yang dijual seharga Rp330.000.000 juta.

President Director PT Suzuki Indomobil Sales, Seiji Itayama menyebut, sejak diperkenalkan pada 1979, Jimny telah terjual lebih dari 130 ribu unit.

