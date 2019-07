Video Viral Driver Ojol Pakaikan Jaket ke Remaja Tanpa Busana yang Diduga Alami Gangguan Jiwa

BANGKAPOS.COM-- Sebuah video yang memperlihatkan seoarang driver ojek online (ojol) menolong seorang remaja yang diduga mengalami gangguan jiwa viral di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @senengdipeluk yang sudah ditonton sebanyak 316 ribu kali dan diretweet lebih dari 23 ribu kali.

Dijelaskannya, kalau seorang driver ojol dengan ketulusan hati coba melindungi tubuh remaja yang tidak mengenakan pakaian sama sekali.

"My faith in humanity has been restored. Bapak ini menolong remaja laki-laki yang duduk sendirian di tepi jalan tanpa busana sama sekali," tulisnya.

Tidak hanya memberikan jaket cadangannya yang terlihat berwarna merah, tapi juga memakaikan langsung jaket tersebut ke anak laki-laki tersebut.

Hal ini tentu membuat siapapun yang melihat akan terenyuh hatinya dan bangga melihat perilaku abang driver tersebut.

Karena aksinya itu, akun @senengdipeluk menyatakan driver ojek online tersebut adalah pahlawan kemanusiaan.

Akun @senengdipeluk juga menjelaskan kalau kronologi kejadian itu terjadi pada Kamis, 18 Juli 2019, pukul 11.35 wib di daerah Melawai, Jakarta Selatan.

"Bapak, di mana pun bapak sekarang berada, ketahuilah yang bapak lakukan hari ini menunjukan bahwa masih ada orang-orang baik di dunia ini (love) (cry) If that's not real love, then I don't know what it is," tulis akun @senengdipeluk.

Ia juga menyantumkan nomor polisi kendaraan si abang yaitu B 6177 UWX.