Kembali Dekat, Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh Sama-sama Senang Ucapkan Syukur dan Alhamdulillah

Pedangdut Ayu Ting Ting mengaku senang saat tampil sepanggung lagi dengan mantan kekasihnya, Shaheer Sheikh dalam perayaan ulang tahun salah satu stasiun televisi.

Ayu Ting Ting mengaku senang sebab silaturahminya dengan sang mantan yakni Shaheer Sheikh kembali terjalin baik setelah tak saling menyapa dalam beberapa tahun terakhir pasca hubungan asmara keduanya kandas.

"Senang alhamdulillah, sudah berapa tahun yah, sudah hampir 3,5 tahun, Kebetulan memang sudah jalannya kali yah. Seneng saja sih silaturahmi masih berjalan dengan baik," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui Grid.ID di Tangerang, Banten, belum lama ini.

Banyak yang mengira komunikasi Ayu Ting Ting dengan Shaheer Shaikh terputus sejak keduanya memutuskan berpisah pada pertengahan tahun 2015 yang lalu, namun Ayu Ting Ting menjamin komunikasinya dengan Shaheer Sheikh selalu berlangsung baik.

"Nggak sih, dulu juga tetep ada komunikasi, komunikasi baik. Alhamdulillah," lanjut Ayu Ting Ting.

Shaheer Sheikh sendiri mengungkap rasa syukurnya sebab komunikasinya dengan Ayu Ting Ting kini kembali membaik.

Shaheer Sheikh juga mengucapkan terima kasih sebab Ayu Ting Ting sudah memaafkan dirinya.

Hal itu disampaikan Shaheer Sheikh melalui instagram.

"I guess to have a clear heart we need to accept, forgive and be forgiven. Thank you for forgiving me and gifting me closure. Thank you," ujar Shaheer Sheikh. (Lalu Hendri Bagus Setiawan)

Ucapan terima kasih Shaheer Sheikh kepada Ayu Ting Ting. (instagram/shaheernsheikh)

Berita ini telah terbit di grid.id berjudul Kembali Dekat Dengan Shaheer Sheikh, Ayu Ting Ting Ucap Alhamdulillah