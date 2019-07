Masyarakat Jangan Ragu dan Takut Terhadap Keandalan Sistem IT Perbankan

BANGKAPOS COM -- Direktur Jaringan dan Pelayanan Bank BRI, Osbal Saragi mengatakan Bank BRI selalu rutin melakukan evaluasi terhadap sistem IT, karena secanggih apapun sistem IT yang dimiliki harus tetap dibangun kewaspadaan terhadap kerentanan termasuk terhadap croster.

"Beberapa tahun lalu banyak sistem iT kita yang diserang para croster, saat ini kita juga selalu waspada. Kalau ada baru-baru ini bidang industri yang terserang croster maka kita melakukan switch over atau kita ingin mengetes apakah sistem IT kita ini handal atau tidak bila terjadi disaster atau extravaganza ordinary, mungkin hasilnya tidak perpect namun paling tidak memberikan masukan bagi kita," jelas Osbal usai kegiatan Sinergi Pembukaan Rekening Digital Berbasis Data Kependudukan Melalui Agen BRILink di Novotel Hotel, Selasa (23/07/2019).

Dia mengimbau masyarakat tidak perlu ragu dan takut terhadap keandalan sistem IT di perbankan ini karena sistemnya sudah sangat canggih.

"Kalaupun ada satu hari dilakukan switch over mungkin memang ada perubahan namun di hari berikutnya langsung ketahuan dan nasabah tidak perlu khawatir kehilangan dananya di bank. Pasti bank bertanggungjawab karena itu bank ini merupakan lembaga kepercayaan , kalau ada masyarakat yang kehilangan uangnya pasti kita ganti,' tegas Osbal. (Bangkapos.com/Edwardi)