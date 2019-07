BRI Luncurkan Rekening Digital di Babel

BANGKAPOS.COM-- Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan pembukaan rekening digital berbasis data kependudukan melalui Agen BRILink di Hotel Novotel, Pangkalanbaru, Selasa (23/7/2019).

Kegiatan ini bahkan dihadiri langsung Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Gede Edi Prasetya, Direktur Jaringan dan Layanan Bank BRI, Osbal Saragi, Perwakilan OJK Regional 7, Sabil, Kanwil Bank BRI Palembang, I Wayan Nasta, Sekda Pangkalpinang, Radmida Dawam, serta tamu undangan lainnya.

Direktur Jaringan dan Laya­nan Bank BRI, Osbal Saragi memastikan peluncuran ini untuk memudahkan masyarakat, calon nasabah hingga nasabah Bank BRI ketika mendatangi agen-agen BRILink. “Masyarakat saat ini sangat mudah untuk mengakses perbankan tanpa harus meninggalkan usahanya, rumahnya untuk pergi ke kantor bank, tapi cukup hadir di agen-agen BRILink, di mana pun berada yang terdekat,” kata Osbal.

Ia menambahkan keuntungan lain membuka rekening digital di agen BRILink, yaitu tidak membutuhkan saldo awal. Meskipun, sudah enam bulan tak ada transaksi, rekening tersebut tetap aktif. “Jadi banyak kemudahan yang diberikan Bank BRI, hal yang penting itu BRI ingin memberikan lite­rasi perbankan kepada masyarakat, khususnya mereka yang jauh dari akses layanan perbankan.

Hari ini sudah kita saksikan calon nasabah cukup menggunakan data kependudukan Dinas Dukcapil, e-KTP dan foto wajah nasabah secara online lewat agen BRILink,” jelasnya.

Diakuinya, memang masih ada kelemahan yakni harus ada izin terlebih dahulu dari OJK sebagai regulator. “Dan kita sudah mengurus izin ini ke OJK dan Kemenkeu agar bisa mempercepat perizi­nan ini, karena pembukaan rekening digital ini merupakan aktivitas yang baru di perbankan. Nanti kita akan promosi besar-besaran bila perizinan ini sudah kita dapatkan dari regulator,” ungkap Osbal.

Menurutnya, hingga saat ini transaksi perbankan melalui agen BRILink se-Indonesia mencapai 1,6 juta per hari. Sedangkan, transaksi di Bank BRI ada 26 juta per harinya. “Kita harapkan nanti bila pembukaan rekening digital ini sudah mendapatkan izin, maka bila pertumbuhan bisa 20 persen per tahun, Dalam lima tahun bisa kita bayangkan tingginya pertumbuhan transaksi per harinya,” pungkasnya.

Layanan pembukaan rekening langsung secara digital milik BRI ini masih dalam tahap Focus Group Discussion (FGD) dan diujicoba di daerah Pangkal Pinang. Apabila proses ujicoba rampung layanan ini akan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia setelah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (adv/edw/bow)