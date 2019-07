Makanan dan Minuman Pemicu Kanker Payudara Pada Wanita, Mulai Sekarang Hindari Ya Moms

BANGKAPOS.COM - Bagi para wanita kanker payudara menjadi salah satu penyakit yang ditakuti.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kanker payudara adalah kanker yang paling sering terjadi di kalangan wanita, berdampak pada 2,1 juta wanita setiap tahun.

Kanker payudara juga menyebabkan jumlah terbesar kematian terkait kanker di antara wanita.

Pada 2018 diperkirakan 627.000 wanita meninggal dunia karena kanker payudara, menyumbang sekitar 15 persen kasus kematian karena kanker pada wanita.

Sementara risiko kanker payudara dapat diturunkan jika kita menjaga diet dan menghindari makanan yang dapat memicu kanker payudara.

Berikut beberapa makanan yang dapat memicu kanker payudara , dikutip dari Eat This, Not That! dan Prevent Breast Cancer.

Makanan kaleng

Lapisan kaleng, bisphenol-A, (BPA), telah dikaitkan dengan kanker payudara.

Karena BPA adalah estrogen sintetik, yang berarti meniru hormon Anda, itu dapat mengganggu sistem hormon Anda.

Bahkan, sebuah laporan tahun 2012 yang diterbitkan dalam Environmental Health Perspectives menyarankan bahwa BPA mampu mempromosikan pertumbuhan sel kanker payudara manusia di laboratorium.