VIDEO: Ketem Remangok Selindung Dijual Rp 100.000- Rp 130.000 per Kg

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Para pengendara kendaraan yang melewati jalan raya Kelurahan Selindung Kota Pangkalpinang, khususnya sebelum Jembatan Sungai Selindung akan mendapati beberapa lapak atau pondok kayu sederhana yang dibuat para penjual Ketem Remangok atau Kepiting Bakau yang menjadi ciri khas dagangan masyarakat setempat.

Salah satu pedagang, Feri warga Selindung mengaku sudah cukup lama berjualan Ketem Remangok di lokasi itu.

"Kalau ada barangnya saya jual hampir tiap hari dari pagi hingga sore hari," kata Feri saat ditemui Bangkapos.com, Jumat (26/07/2019).

Diungkapkannya, selain Ketem Remangok saat ini juga sedang musim Siput Isep.

"Siput Isep ini saya cari sendiri di sekitaran Sungai Selindung ini, Siput Isep saya jual Rp 25.000 per kg, tadi pagi saya pulang mencarinya," ujar Feri.

Ditambahkannya, kalau Ketem Remangok didapatkannya dengan cara membeli dari nelayan pentor yang mencari kepiting di kawasan Sungai Selindung ini.

"Ini Ketem Remangok lokal sini lah, harga Ketem ukuran kecil isi tujuh atau delapan ekor per kg dijual Rp 100.000 per kg, kalau ukuran sedang isi 4-5 ekor dijual Rp 130.000 per kg," ungkap Feri.

Dilanjutkannya, stok Ketem Remangok ukuran kecil yang dibawanya ada sekitar 5 kg, sedangkan stok ketem ukuran sedang ada sekitar 20 kg.

"Insya Allah biasanya kalau ada rejeki sampai sore nanti mudah-mudahan habis terjual," harapnya.

Diakuinya saat ini stok Ketem Remangok masih terbatas atau sedikit karena belum musim Ketem.

"Musim Ketem itu biasanya bulan 8 hingga bulan 12 nanti baru banyak. Kadang-kadang ada juga suplai ketem dari luar yang dijual disini," jelasnya. (Bangkapos.com/Edwardi)