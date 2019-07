Terlihat Awet Muda Donna Harun Menikah Lagi untuk Ketiga Kalinya, Begini Doa Sang Putra Ricky Harun

BANGKAPOS.COM- Artis sekaligus model senior, Donna Harun telah menikah lagi.

Pernikahannya kali ini merupakan pernikahan ketiga ibu dua anak itu.

Kabar pernikahan Donna Haru dibenarkan oleh Lita selaku keluarga dari Donna Harun.

Kabar Donna Harun menikah lagi (Instagram @allyssahawadi)

Ia membenarkan bahwa ibu dari Ricky Harun sudah menikah lagi.

Bahkan diam-diam, Donna Harun sudah melakukan akad nikah pada hari kemarin Jumat (26/7/2019).

"Iya benar (menikah)," kata Lita saat dihubungi awak media, Sabtu (27/7/2019).

"Kemarin akadnya tanggal 26," tambah Lita.

Hari ini Donna Harun melangsungkan resepsi pernikahannya di pulau Dewata Bali.

"Hari ini resepsi pernikahannya di Bali," terang Lita.

Momentum bahagia itu juga dibagikan oleh puta bungsu Donna Harun, Muhammad Jihad Rahtomo alias Jeje Soekarno.

Hal tersebut tampak dari unggahan Instagram akun @jejesoekarno pada Sabtu (27/7/2019).

Dalam unggahan tersebut Jeje mencantumkan lokasi foto tersebut diambil.

Bertempat di The Edge Village, Pecatu Uluwatu, Bali foto tersebut tampak diambil pada sore hari.

Donna Harun tampak anggun dan simple dengan gaun bernuansa emas tanpa lengan.

Sedangkan Jeje tampak rapi dengan setelah jas abu bermotif kotak.

"Ohana, Happy wedding Ibu! I love you so much," tulis Jeje dalam kolom keterangan foto.

Doa Ricky Harun untuk Sang Ibu

Berbeda dengan sang adik yang mengunggah banyak momen di pernikahan sang ibu, Ricky tampak banyak membagikannya pada publik.

Dari hasil pantauan Tribunnews.com melalui cerita Instagram Jeje, sebuah video yang diunggah terlihat Ricky Harun tampak sedang berdiri di atas panggung

Di depan para tamu undangan, bapak tiga anak ini membacakan doa untuk ibunda.

"Saya Ricky, anaknya dari Bu Dona. Kalu di bilang seneng seneng banget ya"



"Semoga ini jadi pilihan yang tepat untuk ibu. karena kita sebenernya anaknya santai aja ya, terserah ibu-lah," papar Ricky.

Mendengar ucapan tersebut Dona Harun dan sang suami tersenyum bahagia.

Ricky Harun mendoakan sang ibu di depan para undangan (Tangkapan layar Instagram @jejesoekarno)

(Tribunnews.com/Bunga/ Bayu Indra Permana)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Donna Harun Menikah untuk Ketiga Kalinya di Bali, Ini Doa Ricky Harun untuk Sang Ibunda Tercinta, https://www.tribunnews.com/seleb/2019/07/27/donna-harun-menikah-untuk-ketiga-kalinya-di-bali-ini-doa-ricky-harun-untuk-sang-ibunda-tercinta?page=all.

Penulis: Bunga Pradipta Pertiwi

Editor: Daryono