Baznas Bangka Tengah Serahkan Beasiswa untuk 286 Siswa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah menyerahkan beasiswa kepada sebanyak 286 siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Bangka Tengah, Kamis, (25/7) di Gedung Serba Guna Bangka Tengah.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Sugianto, Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafri Rahman, Perwakilan Kepolisian Resor Bangka Tengah, Kesbangpol Bangka Tengah, Kejari Bangka Tengah, Pengurus Baznas Provinsi Babel dan Baznas Bangka Tengah, siswa/i penerima beasiswa dan perwakilan pengurus sekolah yang menerima beasiswa dan tamu undangan lainnya

Acara ini mengsung tema ‘Now Everyone Can Get a Scholarship’. Ketua Baznas Bangka Tengah, H Hasyim Sya’roni menyebutkan pemberian beasiswa ini disalurkan kepada siswa/i yang membutuhkan dari setiap sekolah yang ada di semua kecamatan di Bangka Tengah.

“Tahun ini Alhamdulillah kita bisa memberikan beasiswa kepada siswa/i yang membutuhkan,” ujar Hasyim.

Tahun ini lanjut Hasyim, beasiswa diberikan kepada tiga siswa dalam satu sekolah. Lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu yang mana hanya memberikan satu beasiswa kepada seorang siswa dalam satu sekolah.

Beasiswa yang diserahkan oleh Baznas Bangka Te­ngah siswa SD/MI sebanyak 223 total siswa dimana satu orang siswa mendapatkan bantuan beasiswa sebesar Rp 700 ribu, sedangkan siswa SMP/MTs sebanyak 63 siswa dimana satu orang siswa mendapatkan bantuan beasiswa sebesar Rp 1 juta. Adapun total bantuan beasiswa yang diserahkan oleh Baznas Bangka Tengah yaitu Rp 219.100.000.

Tak hanya menyerahkan beasiswa, dilakukan juga pendistribusian zakat dan infaq oleh Baznas Bangka Tengah yaitu penyaluran dari Baznas Bangka Tengah kepada umat/masyarakat Bangka Tengah yang terhitung dari Januari sampai Juni 2019.

Hasyim menyebutkan total pendistribusian zakat dan infaq di Bangka Tengah mencapai total Rp 1.033.235.000.Dari total Rp 1.033.235.000, Baznas Bangka Tengah telah mendistribusikan sebesar Rp 944.535.000. Dari dana akat untuk disantunkan kepada 1.740 orang fakir, 710 orang miskin, 6 orang fisabilillah. Total penerima dana zakat dari Baznas Bangka Tengah yakni 2.456 orang yang tersebar di enam kecamatan di Bangka Tengah.

Tak hanya itu, sebesar Rp 88.700.000 dari dana infaq diserahkan kepada tujuh orang miskin dan 40 orang fisabilillah, sehingga total penerima penyaluran dana infaq yaitu sebanyak 112 orang yang tersebar di enam kecamatan di Bangka Te­ngah.

Dari total penyaluran, Hasyim menyebutkan pihaknya juga melakukan penyaluran lainnya selain penyaluran beasiswa seperti penyaluran program pengobatan, pendidikan, program modal usaha, program triwulan, program ramadhan, program mualaf, program pondok pesantren, program salafiah, program majelis taklim, tanggap bencana dan program-program lainnya.

Selain penyerahan beasiswa dan pendistribusian zakat dan infaq, Baznas Bangka Tengah telah melakukan pelaporan audit tahun 2018 dan hasilnya terlampir secara wajar.