Penyerahan Pembelian Pertama New Honda ADV 150 di Acara Paint Party PT. ASP Pangkalpinang

Penyerahan Pembelian Pertama New Honda ADV 150 Di Acara Showroom Event Paint Party PT. ASP Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Honda Dealer PT. Asia Surya Perkasa (ASP) yang beralamat di Jl. A. Yani No. 14 (Jalan Baru) Mengadakan Showroom Event "Paint Party" Khusus untuk Anak2 Konsumen Honda Pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019.

Petra Heriyanto selaku Pimpinan Dealer PT Asia Surya Perkasa menyampaikan kegiatan ini diadakan atas permintaan Konsumen ASP yang memiliki anak pelajar sekolah SD dan TK di Pangkalpinang.

Acara Berjalan dengan meriah dan anak anak konsumen merasa senang dan gembira dengan adanya Event Paint Party ini. Disela waktu kegiatan event ini juga diadakan Ceremony Serah Terima Pembelian Pertama Unit Andalan yang terbaru yaitu Honda New ADV 150 kepada Achmad Zakaria atas Pembelian Honda New ADV 150 CBS Warna Hitam dan Dewi atas pembelian Honda New ADV 150 ABS Warna Merah.

"Harapan kami, konsumen Honda khususnya konsumen dari Dealer PT. ASP Pangkalpinang merasa puas dengan layanan kami melalui event-event yang kami adakan secara rutin setip bulannya. Produk unggulan terbaru Honda ADV 150 juga Ini sudah bisa dilakukan Indent di Dealer cukup dengan membayar tanda Jadi sebesar 1.5 juta,"ujar Petra Heriyanto.

Untuk pemesanan juga dapat menghubungi kontak person Jess : 0813 6759 8870, Fani : 0877 8083 5929, Mey : 0821 7640 0903, Diana : 0813 7906 4503, Zhylva : 0821 8676 3634. Atau dapat langsung datang ke Dealer kami yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani no. 147 Rangkui, RW. Bangun, Taman Sari, Pangkalpinang