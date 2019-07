Grub band dengan tembang hits “Selimut Tetangga” tersebut menjadi penutup perhelatan Toboali City on Fire (TCOF) Season IV yang masuk kalender pariwisata nasional. Sebelumnya, 24 event yang mengusung tema “Unforgetable Taste” itu sukses digelar.

TCOF Season IV Sukses Digelar

BANGKAPOS.COM - Grub band dengan tembang hits “Selimut Tetangga” tersebut menjadi penutup perhelatan Toboali City on Fire (TCOF) Season IV yang masuk kalender pariwisata nasional.

Sebelumnya, 24 event yang mengusung tema “Unforgetable Taste” itu sukses digelar.

Di antaranya opening ceremony, parade budaya, Toboali Foto Competition, pameran foto, tourism vlog competition, masak serba ikan, Toboali Expo, festival kuliner, lomba tari kreasi daerah, lukis tudung saji, la­yang-layang, mural festival, zumba party, Habang Band Festival, bakar sate, lomba mancing, farm trip, ngarak telok serujo, touring komunitas motor, nganggung 1.000 dulang, fashion carnival dan ritual adat Buang Jung.

Selain penampilan Band Repvblik, malam penutupan TCOF Season IV juga disemarakkan penampilan tarian kreasi daerah, para pemenang festival band serta penyerahan pemenang lomba TCOF 4.

Bupati Bangka Selatan H Justiar Noer menyebut, setelah sukses dengan pen­yelenggaran event TCOF Season 1 tahun 2010 dengan tema

“Pesona Bahari Bangka Selatan” dilanjutkan TCOF Season II tahun 2017 dengan tema “Power Of Culture”, TCOF Season III dengan tema “Back To Nature”, dan TCOF Season IV yang meng­usung tema “Unforgetable Taste.”

“Event ini telah menjadi ikon wisata Basel. Untuk itu, kami terus konsisten melanjutkan event pariwisata TCOF Season V yang akan datang dengan tema Never Ending Legendaris,” kata Justiar.

Sementara, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengaku bangga pada Pemkab Bangka Selatan, Bupati Justiar Noer, yang konsisten menyelenggarakan TCOF.

“Alhamdulillah, saya bangga dan memberikan apresiasi kepada bupati dan masyarakat yang konsisten menyelenggarakan TCOF hingga keempat kalinya ini,” kata Erzaldi.

Baginya, TCOF merupakan ikon Bangka Selatan. Oleh karena itu, menurut Erzaldi, TCOF season selanjutnya wajib dilaksanakan. “Siapa pun nanti yang terpilih jadi bupatinya, event TCOF wajib dilanjutkan karena ini sudah menjaid ikon pariwisata dan kebangkitan daerah,” tuturnya.

Acara penutupan Toboali City on Fire (TCOF) Season IV tutur dihadiri Tenaga Ahli Menteri Bidang Management Calendar Of Events Esthy Reko Astuty, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Bupati Bangka Selatan H Justiar Noer, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Toni Purnama, Kajari Safrianto Zuriat Putra, Wakapolres Kompol Andi Febrianto Haloho, Kapolsek Toboali Iptu Yandri C Akip, Ketua DPC Hanura Suhardi, kepala OPD, anggota DPRD Basel, OKP, ormas, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat