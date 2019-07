Rudi Kaget Cabai Rawit di Pasar Muntok Tembus Rp 100.000 per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga cabai di Pasar Baru Muntok, Kabupaten Bangka Barat sudah sekitar seminggu ini mengalami kenaikan drastis.

Pedagang Pasar Baru, Rudi kepada bangkapos.com, Selasa (30/7/2019) mengaku kaget saat dihubungi pemasok bahwa harga cabai sudah melambung.

"Saya kaget pagi-pagi ditelpon harga cabai rawit kampung sudah Rp 100 ribu per kilogram," kata Rudi.

Untuk harga cabai merah besar kenaikannya sudah sekitar seminggu belakangan.

Per kilogram harga cabai merah besar Rp 70.000 per kilogram. Seminggu sebelumnya hanya Rp 45.000 sampai Rp 50.000 per kilogram.

"Cabai rawit kecil ini baru 3 hari ini naik jadi Rp 100.000, sebelumnya hanya Rp 80.000 per kilogram," kata Rudi.

(Wartawan Bangkapos.com / Hendra).