BANGKAPOS.COM -Agnez Mo Buat Pesan Soal Orang Kaya Tak Pamer Foto Naik Private Jet, Netijen Penasaran Sindir Siapa?

Agnez Mo baru-baru ini terekam mengunggah sebuah Instagram Story.

Agnez Mo memposting sebuah unggahan akun yang ada di Instagram.

Akun tersebut bernama Internet Business Life yang membicarakan seputar orang-orang kaya.

Agnez Mo memilih sebuah foto yang berisi kalimat quotes tertentu.

Dalam tulisan tersebut, dibahas perihal sikap orang-orang kaya yang sebetulnya belum patut disebut sebagai orang kaya.

Dipantau TribunJatim.com dalam akun media sosialnya @agnezmo, Rabu (31/7/2019).

Agnez Mo mengunggah postingan @internetbusinesslife yang berupa tulisan dengan background pesawat terbang.

Disematkan tulisan dalam bahasa inggris yang membahas sikap orang-orang yang masih sering memamerkan foto naik private jet.

Banyak publik yang menganggap naik private jet sudah menjadi gaya hidup para orang kaya.

"You're not rich until you can fly on a private jet without posting a picture" bunyi tulisan di dalam foto tersebut.

Yang dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut;