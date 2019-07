Honda ADV 150 Merambah Pasar Bangka Barat, Pertama di Dealer TDM Tempilang

BANGKAPOS.COM-- Meluncur di Indonesia beberapa hari yang lalu, Honda ADV 150 mulai menarik perhatian beberapa konsumen.

Salah satunya Putra (konsumen pertama di wilayah Bangka Barat) yang melakukan pembelian di Dealer Tunas Dwipa Matra (TDM) Tempilang yang beralamat di Jl Panglima Angin, kampung jawa, Kec Tempilang.

Kaka selaku pimpinan dealer TDM Tempilang menyampaikan, kemunculan Honda ADV 150 memang menghebohkan banyak pihak, lantaran motor ini bergenre adventure, tidak seperti matic 150 cc lainnya di Indonesia. Ditambah lagi harga nya masih terjangkau, tidak terpaut jauh dengan motor lain dikelas 150 cc.

“Motor ini bisa menjadi pilihan baru bagi bikers yang hobi touring dan jalan jauh," ungkap Kaka.

Penyerahan pembelian pertama Honda ADV 150 di Wilayah Bangka Barat oleh pimpinan Dealer TDM Tempilang. (Ist/TDM Tempilang)

Seperti namanya, Honda ADV 150 adalah skutik penjelajah jalanan yang canggih dengan desain bodi futuristic dan manly untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi dalam melintasi berbagai kondisi jalan raya.

Honda ADV 150 juga diklaim akan berkontribusi pada perjalanan jarak jauh dan kenyamanan berkendara dengan ban lebar yang tangguh, kapasitas mesin besar, fitung yang canggih dan berbagai keunggulan lainnya.

Honda ADV 150 dipasarkan dengan dua tipe, CBS-ISS dan ABS ISS dengan total 6 varian warna. Tipe CBS-ISS yang dipasarkan seharga Rp 35,7 juta (on the road Bangka) mendapat empat pilihan warna yakni Tough Matte Brown, Tough Silver, Tough Matte Black, dan Tough Red, Sementara itu Tipe ABS ISS dipasarkan Rp 38,7 juta (on the road Bangka) tersedia dalam dua warna yakni Advance Red dan Advance White.

Produk Unggulan terbaru Honda ADV 150 ini juga sudah bisa dibeli secara kredit, cukup dengan membayar DP 2,5 juta.

Untuk Pemesanan atau info lebih lanjut dapat menguhubungi : Rudi (0812-7575-1769), Juju (0812-7922-9838), Via (0822-8980-4101), atau dapat langsung datang ke dealer kami di TDM Tempilang yang beralamat di Jl Panglima Angin, Kampung Jawa, Tempilang, Bangka Barat.