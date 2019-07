PT. Bank Syariah Mandiri Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Syariah Mandiri Area Palembang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 2311 Palembang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang, akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-Auction), terhadap jaminan hutang nasabah atas nama :

1. EGA AGUSTA

Sebidang tanah seluas 239 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.924/Kelurahan Tua Tunu Indah, Surat Ukur No.00015/Tua Tunu Indah/2012 tanggal 22/06/2012 atas nama Meliya Dewi terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp 296.000.000,00, Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 54.000.000,00

2. FERDIAN TRI UTOMO

Sebidang tanah seluas 147 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Kelurahan Temberan, Surat Ukur No.825/Temberan/2014 tanggal 14/08/2014 atas nama Ferdian Tri Utomo terletak di Jalan SMPN 10, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp 186.000.000,00, Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 38.000.000,00

3. IZHAR

Sebidang tanah seluas 415 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1166/Kelurahan Bukit Merapen, Surat Ukur No.377/Bukit Merapen/2014 tanggal 30/09/2014 atas nama Indah Purnawati terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Bukit Merapen, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp 563.000.000,00, Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 113.000.000,00

4. CHON HENRY

Sebidang tanah seluas 369 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.694/Kelurahan Sungai Liat, Surat Ukur No.511/1997 tanggal 6 Agustus 1997 atas nama Chon Hendry terletak di Perumahan Air Kantung Jalan Nangnung Utara, No.349, Rt.02, Rw.02, Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nilai Limit Rp 299.000.000,00, Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 60.000.000,00

5. RAMADHANI AKBAR

Sebidang tanah seluas 596 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1137/Desa Karya Makmur, Surat Ukur No.00804/Karya Makmur/2015 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Ramadhani Akbar terletak di Jalan Andalas II Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nilai Limit Rp 184.000.000,00, Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 37.000.000,00

PELAKSANAAN LELANG :

Cara Penawaran : Tertutup (closed bidding) dengan mengakses melalui internet pada alamat https://www.lelang.go.id

Batas Akhir Penawaran : Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 11.00 (waktu server Aplikasi Lelang Internet)

Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (hari) kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli : 2 % dari Harga Lelang

Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalpinang,

Jalan Masjid Jamik No.123 Pangkalpinang

Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah di verifikasi pada website https://www.lelang.go.id

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat diatas.

3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini diumumkan.

4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is).

5. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang dialamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang.

7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.

8. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.

9. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang / KPKNL Pangkalpinang / PT Bank Syariah Mandiri.

10. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, yakni hari Rabu, 21 Agustus 2019. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke kas Negara.

11. Informasi selanjutnya hubungi PT Bank Syariah Mandiri, Area Collection and Recovery Palembang Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Palembang Telepon 0711-421919 ext 301 / KPKNL Pangkalpinang Telepon 0711-435333.