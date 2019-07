Putranya Jadi Korban Body Shamming Netizen, Tasya Kamila Tulis Pesan Menohok

BANGKAPOS.COM-- Tasya Kamila yang dulu seorang penyanyi cilik kini sudah menjadi ibu rumah tangga. Kini dia tengah menikmati masa-masa sebagai seorang Ibu.

Saat ini usia buah hatinya baru menginjak dua bulan.

Baru-baru ini melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Tasya nampak membagikan sebuah video dimana sang buah hati tengah tertawa terbahak-bahak.



Video itupun memamerkan kelucuan sang buah hati, Arrasya Bachtiar.

"Arrasya’s first laugh @arrasya_bachtiar MasyaAllah," tulis @tasyakamila seperti Grid.ID kutip pada Rabu (31/7/2019).

Sayangnya unggahan Tasya tersebut justru mendapat banyak komentar negatif dari netizen yang menyebut beberapa fisik Arassya.

Sebagai seorang Ibu, tentu saja istri Randy Bachtiar ini merasa tersingggung saat membaca komentar negatif tentang sang buah hati.

Menanggapi hal itu, Tasya pun menuliskan pesan menohoknya melalui Instagram story miliknya.

Dibalik kegemesan si baby, ada namanya tepok jidat baca komentar netijen,"

"Kak jidat anaknya lebar, kak hidung si dedek dipencet-pencet dong biar mancung. Arrasya kurang gembul, masih kurus kelihatannya,"

"Thank for ur concern, but my baby is healthy and happy,"

"And why in the world would anyone body shame a baby?," tulis Tasya Kamila.

Instagram @tasyakamila

Penulis : Winda Wahdania

Berita ini telah terbit di grid.id berjudul Anaknya Jadi Korban Body Shamming Netizen, Tasya Kamila Tulis Pesan Menohok!