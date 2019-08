Dinkop UKM Babel Sosialisasikan OK OCE, Ada Kakaknya Sandiaga Uno

Indra Cahya Uno (kaus polo putih) pada acara sosialisasi OK OCE di gedung Mahligai, Rumdin Gubernur Babel, Jumat (2/8/2019)

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepulauan Bangka Belitung mensosialisasikan One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OKE OCE) mengundang dua ratusan pelaku UMKM di gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur Babel, Jumat (2/8/2019) pagi.

Sosialisasi disampaikan berbagai narasumber. Satu di antaranya Founder OK OCE, Indra Cahya Uno. Dia diketahui adalah kakak dari mantan cawapres Sandiaga Uno.

Pantauan bangkapos.com, Indra tampak mengenakan setelan kaos polo putih dan celana biru navy. Dia juga mengenakan sepatu kets hitam berlis putih dan duduk di samping Ketua TP PKK Babel yang juga Ketua Korwil ICSB Babel, Melati Erzaldi.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman dijadwalkan hadir pada sosialisasi ini.

(bangkapos.com/ Dedy Qurniawan)