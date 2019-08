Gubernur Babel Nilai DKI Jakarta Berhasil Kurangi Pengangguran karena OKE OCE

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menilai DKI Jakarta telah mencapai kesuskesan dalam memberdayakan pelaku UMKM lewat OKE OCE di sana. Hal yang sama diharapkan juga terjadi di Babel.

Menurut dia, tingkat pengangguran DKI Jakarta berkurang karena keberadaan OKE OCE.

"Melihat ini, saya kepengen juga dong meningkatkan UMKM di Babel ini melalui OK OCE ini," kata Erzaldi seudai membuka sosialisasi One Kecamatan One Center of Enterprenuership (OK OCE) yang digelar di Gedung Mahligai, Rumdin Gubernur, Jumat (2/8/2019). Sosialisasi itu dihadiri sekitar 200 pelaku UKM di Babel.

Sosialisasi OK OCE yang digelar Dinkop UKM Babel itu menghadairkan sejumlah narasumber. Satu di antaranya adalah Indra Cahya Uno, founder OKE OCE, yang juga kakak dari mantan cawapres Sandiaga Uno.

Mantan Bupati Bangka Tengah itu berharap ada percepatan pembangunan UMKM di Babel lewat pendampingan OK OCE. Sebagai wadah, OKE OCE akan melatih para pelaku UMKM di Babel baik berupa kemampuan manajemen, kualitas produk, hingga pemasaran.

"Kenapa, karena dia tidak membantu dana. Tetapi melatih UMKM agar naik tingkat," ucap Erzaldi.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)