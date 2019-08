Melati Erzaldi soal OK OCE: 'Mas Sandi Lebih Branding Ya, Yang Hadir Hari Ini Kakaknya'

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Korwil International Council Small Bussiness Melati Erzaldi memperkenalkan kehadiran Founder OK OCE, Indra Cahya Uno pada acara sosialisasi One Kecamatan One Center of Enterprenuership (OK OCE) yang digelar Dinkop UKM Babel di gedung Mahligai, Rumdin Gubernur, Jumat (2/8/2019). Dia bertanya apakah ratusan pelaku UKM di Babel mengenal OK OCE.

Pertanyaan itu dijawab para pelaku UKM dengan serempak, "Sandiaga Uno,".

"Mas Sandi ya lebih branding. Yang hadir hari ini kakaknya, Indra Cahya Uno, jadi ada dua foundernya," kata Melati.

Menurut Melati, OK OCE sudah terukur dalam mentoring UMKM di DKI Jakarta. Kehadiran Indra juga merupakan permintaan pihaknya untuk mengisi acara ini.

"ICSB adalah mitranya pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM dan produknya untuk naik kelas. Bagaimana produknya bisa peneterasi pasarnya internasional. Ini akan kami dorong," kata Melati

Mitra ICSB di antaranta adalag Kemendag dan Kemenkop UKM.

"Produk Babel itu di nasional sudah dikenal. Cual itu rata-rata ibu menteri itu sudah beli. Ke depan makanan, mudah-mudahan produk lokal kita bisa masuk pasar internasional," ujar Melati.

