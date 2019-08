Wagub Babel Abdul Fatah Membuka Secara Resmi Stand Up & Kayak Marathon 

BANGKAPOS.COM - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah membuka secara resmi lomba Belitung Geopark International Stand Up Paddle & Kayak Marathon 2019, di halaman pendopo Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang akan berlangsung 2-4 Agustus 2019.

Stand Up Paddle & Kayak Marathon 2019 merupakan yang kedua kali diadakan di Belitung. Tiga kategori yang dilombakan yaitu Stand Up Paddle, kayak Marathon dan Traditional Canoe. Peserta akan menikmati keindahan pariwisata

Wakil gubernur provinsi kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan, Stand Up Paddle & Kayak Marathon merupakan even kebanggaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung, jelasnya saat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi perlombaan Stand Up Paddle & Kayak Marathon 2019, Jumat (02/08/2019) di k

Kawasan Geopark International Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung.

"Even yang kedua kali diselenggarakan di Belitung dan saya lihat ada tren yang meningkat dari segi pelaksanaan tahun ini jumlah pesertanya lebih meningkat dibandingkan tahun kemaren," kata Wagub Abdul Fatah.

Internasional Stand Up Paddle (SUP) dan Kayak Marathon diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai negara di dunia. Antara lain, negara Malaysia, Singapura, Kanada, Italia, Korea dan Selandia Baru dan negara Indonesia menjadi peserta terbanyak sekitar 119 peserta dan 50 orang peserta lokal lomba tradisional kayak atau kulek.

Wagub berharap, even stand up dan kayak Marathon dapat masuk kedalam Ten top even pariwisata yang ada di Indonesia, sesuai dengan tema yakni Belitung Geopark International Stand Up Paddle & Kayak Marathon 2019.

Menurut Wagub, Ini dapat menjadi pemantik semangat masyarakat Belitung yang saat ini mulai merintis kawasan Geopark Internasional di Pulau Belitung.

"Masyarakat Pulau Belitung telah memfokuskan masyarakatnya untuk bergerak memajukan di bidang pariwisata dan pulau Belitung akan dijadikan sebagai Kawasan Geopark International," katanya.

Tak hanya itu, kegiataan sport tourism seperti stand up dan kayak Marathon juga akan berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan pariwisata yang ada di pulau Belitung.

"Kepada para peserta, selamat berkompetisi dan selamat menikmati wisata sekaligus olahraga, di Belitung negeri laskar pelangi yang kami banggakan", pungkas wagub Abdul Fatah.

Sedikitnya tujuh pos Jalur yang akan dilewati para peserta Kayak Marathon, yang di awali mulai dari Pantai Tanjung Kelayang dan melintasi beberapa titik seperti Batu Malang Penyu, Pulau Babi Kecil, Pulau Burung, Pengaduran, dan Batu Belayar. Sekitar 18 kilometer jarak yang akan ditempuh para peserta kayak Marathon dengan waktu tempuh 2,5 jam.

Pembukaan acara Stand Up Paddle & Kayak Marathon dihadiri Wakil Gubernur Abdul Fatah didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Babel Suharto dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Babel Rivai, Bupati Kabupaten Belitung Sahani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto beserta jajaran.

Perwakilan Kementerian Pariwisata RI dan Perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, beserta tamu undangan. (Diskominfo Babel)

