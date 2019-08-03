Bandingkan Harga & Spesifikasi Oppo K3 Realme X, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80
Harga dan Spesifikasi Lengkap Oppo K3, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80, Realme X.
Bandingkan Harga dan Spesifikasi Oppo K3, Realme X, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80
BANGKAPOS.COM - Harga dan Spesifikasi Lengkap Oppo K3, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80, Realme X.
TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa telepon seluler (ponsel) cerdas alias smartphone meramaikan pasar handphone (HP) Tanah Air pada Agustus 2019 ini.
Beberapa model baru telah dan bakal meluncur.
Ponsel tersebut Oppo K3, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30, Samsung Galaxy A80 Edisi Blackpink, hingga Realme X.
Anda berminat memiliki HP baru pada bulan ini? Simak perbandingan harga dan spesifikasi lengkap dikutip dari Kompas.com:
1. Oppo K3
Di lini tengah, Oppo memiliki smartphone model baru Oppo K3 yang pertama kali diperkenalkan di India pada Mei lalu.
Tak lama lagi, Oppo K3 menyusul hadir di pasaran Tanah Air.
Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Oppo Indonesia lewat sebuah teaser yang diunggah di akun Instagram miliknya.
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