IRT di Bangka Tengah Jual Togel Dibekuk

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Has (51) IRT warga Kabupaten Bangka Tengah ditangkap Tim Opsnal 1 Subdit Jatanras Dit Krimum Polda Kepulauan Bangka Belitung karena mengedarkan togel.

Barang bukti yang berhasil diamankan uang Rp 4.560.000, 2 HP, rekapan togel dan peralatan lainnya. Has dibekuk di kediamannya Sabtu (3/8//2019) petang.

"Tersangka mengedarkan togel sejak dua bulan ini hasilnya disetorkan ke bos yang masih kita buru," kata Kasubdit Jatanras AKBP Wahyudi mewakili Dirkrimum Kombes Pol Budi Haryanto Minggu (4/8/2019).

Tim Opsnal 1 Subdit Jatanras melakukan penyelidikan terkait peredaran togel di kawasan Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan informasi masyarakat ada warga setempat yang kerap mengedarkan togel belakangan ini. informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendalaman informasi l. Diketahui warga yang dimaksud adalah Has seorang IRT.

Tim Opsnal 1 Subdit Jatanras Dit Krimum Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian melakukan pengintaian untuk memastikan ada aktivitas penjualan togel.

Sabtu (3/8/2019) petang diketahui Has sedang merekap hasil penjualan togel di kediamannya. Saat didatangi Has tak dapat berkutik karena sejumlah barang bukti terkait aktivitasnya menjual togel didapati polisi. Dari tangan Has diamankan uang Rp 4.560.000, 2 buku rekapan togel, 2 unit HP, kalkulator dan pena.

Kepada polisi Has mengaku dirinya telah mengedarkan togel sejak dua bulan ini.

Hasil penjualan togel kemudian disetorkan kepada warga Pasir Putih Pangkalpinang.

Namun polisi belum berhasil mengamankan bandar yang dimaksud oleh Has dan masih terus diburu.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

"Tersangka kita jerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman diatas 5 tahun penjara," kata AKBP Wahyudi.(Bangkapos/Deddy Marjaya)