Dibayar Rp 16,8 Miliar Sekali Posting di Instagram, Intip Fakta Menarik tentang Kylie Jenner

BANGKAPOS.COM - Bungsu dari keluarga Kardashian, Kylie Jenner meraih kesuksesan di usianya yang relatif masih muda.

Kylie bahkan mendapat gelar Miliarder Termuda di dunia.

Kylie sudah muncul di Televisi sejak usianya masih 10 tahun di acara Keeping Up with The Kardashians.

Dikutip dari Kompas.com, Kylie sejak remaja sudah menghasilkan uang dari endorsement dan menciptakan berbagai produk dengan lisensi namanya.

Pada tahun 2016, saat Kylie berusia 18 tahun, ia meluncurkan perusahaannya sendiri, Kylie Cosmetics, yang menjual berbagai produk kecantikan, dengan lip kit sebagai produk paling populer.

Seiring berjalannya waktu, produk dari "Kylie Cosmetics" semakin terkenal.

Bahkan, majalah Forbes memperkirakan perusahaan besutan Kylie kini bernilai sekitar 800 juta dollar AS atau Rp 11,5 Triliun.

Kylie adalah pemilik penuh dari perusahaan "Kylie Kosmetics" yang memiliki profit tinggi.

Selain itu, ia juga masih mendapatkan uang dari hasil endorsement dan reality show yang dibintanginya.

Alhasil, wanita yang kini berusia 21 tahun itu mampu mengumpulkan kekayaan bersih senilai 1 miliar dollar AS atau Rp 14,4 triliun.

Pada bulan Maret 2019 lalu, Forbes menggelari Kylie sebagai the world’s youngest self-made billionaire.