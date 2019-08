Penjelasan Garuda Indonesia Terkait Go Around Pesawat Tadi Siang, Solpa Puji: Sudah Sesuai Prosedur

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Branch Manager Garuda Indonesia Pangkalpinang Solpa Puji mengatakan jika kata "gagal landing" kurang tepat digunakan ketika pesawat harus membatalkan pendaratan.

Ia mengatakan dalam istilah penerbangan hal tersebut biasa disebut dengan Go Around dan itu merupakan hal yang biasa di dunia penerbangan seperti yang terjadi pada penerbangan Garuda Indonesia jurusan Jakarta-Pangkalpinang dengan nomor penerbangan GA 136 yang melakukan go around di Bandara Depati Amir.

Menurutnya hal ini dikarenakan pilot yang pada saat itu sedang bertugas mendapatkan arahan dari tower pemantau bandara untuk melakukan go around dikarenakan ada obstacle di runwaynya.

"Tadi saya dapat kabar dari staff di bandara, pesawat tersebut go around diminta oleh tower karena ada obstacle di runway," ujar Solpa, Senin (5/8) kepada bangkapos.com.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika go around bisa terjadi dikarenaka beberapa faktor, seperti angin yang kencang.

Namun apa pun alasannya keputusan untuk melakukan go around sudah sesuai prosedur dan didasarkan oleh faktor keselamatan dalam penerbangan..

Sebelumnya salah satu penumpang Garuda Indonesia jurusan Jakarta-Pangkalpinang (GA136), siang tadi Senin (5/8/2019) menceritakan pesawat yang ditumpanginya tanpa alasan jelas tiba-tiba kembali mengudara.

Saat pesawat kembali mengudara terdengar pengumuman dari pilot bahwa ada kesalahan teknis di runaway bandara sehingga pesawat yang semestinya landing harus kembali mengudara dan berputar terlebih dahulu.

Namun pada saat pesawat kembali mengudara, penumpang yang duduk disebelah kiri pesawat melihat ada pesawat yang ukurannya lebih kecil dari arah yang berlawanan menuju ke bandara. Pada saat itu posisinya lebih rendah dari pesawat yang ia tumpangi. Setelah melakukan putaran kedua barulah pesawat dapat landing dengan sempurna.

"Pas mau mendarat ga jadi mendarat karena kata pilotnya ada masalah di runaway. Artinya kan kalau ada permasalahan di runaway berarti tidak ada permasalahan di cuaca," ujar penumpang tersebut, Senin (5/8) kepada bangkapos.com.

(bangkapos/Muhammad Rizki)