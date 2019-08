Cara Bikin Lilin Sendiri Ketika Listrik Padam dan Stok Lilin di Rumah Habis

bangkapos.com- Pemadaman listrik terjadi nyaris di setengah Pulau Jawa pada Minggu (4/8) sejak pukul 12.00 WIB.

Matinya aliran listrik di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat bahkan hingga Jawa Tengah ini bahkan terjadi hingga tengah malam hinga Senin (5/8/2019).

Akibatnya, banyak masyarakat yang merugi. Mereka tak bisa menjalankan aktivitas karena kurang penerangan, terlebih pada malam hari.

Matinya listrik serentak ini membuat keberadaan lilin atau sumber penerangan emergency sulit ditemui.

Lilin yang paling banyak dicari ketika mati lampu, per Minggu malam sulit ditemui.

Toko-toko retail maupun warung pun kehabisan pasokan lilin.

Warga beraktifitas menggunakan penerangan lilin dan lampu darurat, di wilayah Karet Tengsin Jakarta, Minggu malam (4/8/2019). Aliran listrik di Banten, Jabodetabek hingga Bandung terputus akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Meski kehabisan lilin, anda tak perlu risau. Sebab anda bisa mencoba salah satu kreasi inovatif ini. Yaitu membuat lilin dengan kreasi sendiri.

Untuk lebih lengkapnya, berikut langkah serta bahan yang dibutuhkan untuk membuat lilin DIY (Do It Yourself) sederhana ini.

Bahan-bahan yang dibutuhkan:

1. Siapkan gelas kecil atau sedang, diperuntukkan sebagai wadah lilin.