Diduga Hina Warga Indonesia Miss Filipina Gazini Ganados Bahas Risiko dan Melanggar Norma

BANGKAPOS.COM-- Belakangan ini publik masyarakat Indonesia khususnya di Dunia maya heboh akan sikap Miss Filipina 2019, Gazini Ganados.

Hal itu lantaran pemenang ajang ratu kecantikan tersebut diduga telah melecehkan masyarakat Indonesia karena menyukai komentar dari seseorang di dunia maya yang memanggil masyarakat Indonesia dengan sebutan 'Dogs' atau anjing.

Sebagian netijen yang merupakan warga negara indonesia merasa sikap yang ditunjukkan oleh perwakilan ratu kecantikan asal Filipina tersebut dinilai kurang sopan dan bertindak kelewatan dan menggunakan media sosial.

Sikap dari miss Filipina ketika menyukai komentar dari seorang akun brynlgrt yang mempromosikan dan memanggil masyarakat indonesia 'dogs' dan membandingkan hewan peliharaan mereka dengan penduduk tersebut yang direpost kembali oleh akun nenk_update pada minggu (4/8/2019) kemarin.

"Miss ratu Filipina saat ini #Gazini Ganados menyukai bullyan yang memanggil masyarakat Indonesia dengan kata dogs serta membandingkan hewan peliharaan itu dengan penduduk negara tersebut," ungkap admin gosip @nenk_update.

Miss Universe Filipina, Gazini Ganados (Instagram nenk_update)

Sontak unggahan tersebut langsung diserbu netijen dari indonesia.

Mereka bahkan menyayangkan apa yang dilakukan oleh ratu kecantikan asal Filipina yang menang selama 9 tahun berturut.

"Yang model gini dijadiin miss universe, cantik iya, ot*k iya tapi sayang attitudenya nol. Apalah arti wajah cantik, ot*k pintar tapi attitudenya nggak ada," tulis akun @ptrdiaan.

"Kirain yang ikut-ikutan miss-miss gini tuh attitudenya ok ternyata nggak jauh beda sama preman pasar," komentar akun @heraerianti45.

"Bad attitude, she deserves to be unplaced in the miss universe competition later," komentar akun @amazinkmee.

Pantauan bangkapos.com di laman instagramnya @gazinii baru-baru ini mengunggah ketika dirinya menjadi pembicara di sebuah perusahaan.

Gazini mengaku sangat terhormat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Miss Universe Filipina, Gazini Ganados ketika menjadi pembicara (Instagram @Gazinii)

" It is such an honor to speak in front of the people of AT&T yesterday where I got to share my personal experience, struggles and challenges in pageantry and in my personal life and how I overcame them by developing a winning mindset. I am a firm believer that a key factor in transforning one’s life and being successful in any endeavor is not only thinking outside the box, but going outside the box. It’s about taking risks and breaking the norm,"

Yang artinya kurang lebih seperti ini

" Suatu kehormatan berbicara di depan orang-orang AT&T kemarin di mana saya harus berbagi pengalaman pribadi, perjuangan, dan tantangan dalam arak-arakan dan dalam kehidupan pribadi saya dan bagaimana saya mengatasi mereka dengan mengembangkan pola pikir yang menang. Saya sangat percaya bahwa faktor kunci dalam mentransfusikan kehidupan seseorang dan menjadi sukses dalam segala upaya tidak hanya berpikir di luar kotak, tetapi pergi di luar kotak. Ini tentang mengambil risiko dan melanggar norma.(bangkapos.com/Zulkodri)