HBRT mendominasi Fun Road Race Honda di Toboali

BANGKAPOS.COM-- Honda Babel Racing Team (HBRT) berhasil meraih juara umum di ajang Honda Babel Fun Road Race seri pertama di sirkuit Perkantoran Pemkab Bangka Selatan di Toboali yang diselenggarakan pada Minggu, 4 Agustus 2019.

Tim HBRT berhasil mendiminasi pertandingan dan berhasil menjadi juara umum lewat penampilan memukai pembalap muda berbakat HBRT Putra Novendra yang berhasil menyabet podium pertama di kelas kelas utama perlombaan yakni kelas Matic tune up 150 cc dengan Honda Beat, kelas Matic Standar pabrik dengan Vario Techno 150, kelas bebek 4T tune up 125 cc dengan Honda Blade, kelas bebek 4T tune up 150 cc dengan Honda Sonic 150, podium kedua di kelas bebek 4T standar pabrik dengan Honda Supra GTR, dan tambahan thropy dipodium pertama di kelas bebek standar khusus manager atau mekanik yang mana tim HBRT diwakilkan oleh Palas Herlando selaku asisten mekanik HBRT dengan Honda Sonic.

Keberhasilan tim HBRT menjadi juara umum dalam seri kali ini merupakan buah dari kerjasama dankerjakeras seluruh crew HBRT dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan balam mulai dari perseiapan performa sepeda motor hingga mempersiapkan pembalapnya.

Menurut Rahardi selaku PIC Honda Racing Main Dealer Honda Bangka PT ASP kedepannya Honda akan terus meningkatkan keberhasilan HBRT tidak hanya di ajang balap lokal dalam provinsi, namun juga saat ini HBRT tengah mempersiapkan untuk kembali mengikuti ajang balapan untuk kelas nasional. Selain itu Honda babel nantinya akan mencari bakat-bakat para pembalap Babel untuk menjadi bagian dari HBRT.

Lewat keberhasilan HBRT dan dukungan penuh dari seluruh pihak, tentunya Honda menjadi salah satu unsur kekuatan keberhasilan HBRT. Dengan produk-produk varian Honda yang mampu membuktikan performa mesih motor Honda adalah kelas motor juara. Honda satu HATI selalu di HATI.