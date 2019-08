BANGKAPOS.COM--Pose Jessica Iskandar Kenakan Baju Mandi Buat Dirinya Kembali Diterpa Gosip Sudah Hamil?

Presenter yang juga artis peran Jessica Iskandar kembali menghebohkan dunia maya.

Kehebohan itu muncul ketika Jessica Iskandar mengunggah foto dirinya sedang bersantai mengenakan piyama mandi berbahan handuk bewarna putih.

di kepalanya juga terbelit handuk putih.

Dari foto tersebut, terlihat kekasih dari Richard Kyle ini sedang duduk santai di sebuah ruangan yang terdapat Bathtub, sembari memegang sesuatu seperti makanan.

caption foto yang ditulis berupa juga berisi tentang motivasi "Take a deep breathe, smile and start again"

" Ambil napas dalam-dalam, tersenyum dan mulai lagi" kurang lebih seperti itu artinya dalam bahasa Indonesia

Di belakang jessica juga terpampang sebuah lukisan dua orang telanjang sedang berbaring.

Dilihat sekilas penampilan Jessica ini terlihat biasa saja.

Foto tersebut sontak mengundang komentar sejumlah netijen, bahkan ada yang menyoroti lukisan di belakang Jessica hingga menyoroti perut dari ibu El Barack Alexander ini.