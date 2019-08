Ekspor Balok Timah ke Singapura Melejit di 2019

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Sepanjang tahun 2019 hingga 31 Juli 2019 ekspor balok timah baru mencapai 39.365 Metrik Ton dengan nilai US$ 787.135.475.

Hal ini berdasarkan catatan di bursa timah ICDX yang disampaikan Kamis (8/8/2019).

Dimana pembeli tertinggi dari negara Singapura dengan total pembelian 19.620 Metrik Ton dengan nilai US$ 387.366.750 atau 49,50%. Ditempat kedua India dengan jumlah 4.475 Metrik ton dengan nilai US$ 88.805.650 atau 11,2% disusul ditempat ketiga Jepang dengan jumlah 10,08% dengan nilai US$ 80.400.250.

"Ada 16 negara tujuan ekspor timah batangan dimana ekspor ke Singapoa tertinggi mencapai 49.50% dari nilai total ekpors," kata Nursalam Direktur Utama Indonesia Clearing House (ICH).

Disinilah timbul pertanyaan masyarakat mengapa Singapura dengan kebutuhan tidak banyak terhadap bahan baku timah namun tertinggi melakuakan pembelian timah dari Indonesia.

Sebagai catatan di tahun 2015 Singapura pernah mencatatkan diri melakukan pembelian balok timah dari Indoensia sebanyak 43.657,55 Metrik Ton senilai US$ 971.181.944,11 atau 80,16% dari total ekspor timah batangan yang tercatat di ICDX.

"Pembeli di Singapura membeli timah kemudian mencari pembeli baru jadi mereka sangat diuntungkan," kata Nursalam.

Nursalam juga menjelaskan bahwa diawal kiprah ICDX tahun 2014 Singapura menguasai pembelian di bursa mencapai 80.16% dari total ekspor 54.465,46 metrik ton senilai US$ 1.215.271.811,55.

Semakin baiknya peran ICDX membuat kepercayaan negara lain untuk melakukan transaksi pembelian langsung dibursa meningkat drastis. Akibatnya sebagian pembeli dari negera lain yang awalnya membeli dari Singapura beralih membeli langsung ke ICDX. Tercatat pembelian dari Singapura terue menurun hingga ditahun 2018 tercatat hanya 24,56% dari total ekspor balok timah 75.563,27 metrik ton senilai US$ 1.526.758.190,69.

"Bisa dikatakan dengan berjalannya ICDX pembeli balok timah luar negeri percaya keamanan dalam pembelian balok timah dibursa ICDX," kata Nursalam