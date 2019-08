Flagship Samsung Galaxy Note 10 Dibandrol Tembus Rp17 Jutaan, Apa Saja Spesifikasinya?

Harga Flagship Samsung Galaxy Note 10 ini Bakal Dibandrol Rp17 Jutaan, Ternyata Ini Spesifikasinya

BANGKAPOS.COM -- Bocoran Samsung Galaxy Note 10 semakin deras mengalir menjelang peluncurannya. Kali ini kabar soal bocoran harga dua varian Galaxy Note 10 menyeruak di dunia maya.

Menurut pembocor ulung, Roland Quandt di Twitter, ada dua seri smartphone Galaxy Note 10 yang bakal diluncurkan oleh Samsung, yaitu Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus.

Masing-masing smartphone disinyalir dipatok dengan harga paling murah 949 dollar AS (Rp 13,4 juta) untuk Galaxy Note 10 varian 256 GB, dan 1.099 dollar AS (Rp 15,5 juta) untuk Galaxy Note 10 Plus varian 256 GB.

Selain menjual Galaxy Note 10 Plus dengan varian 256 GB, Samsung juga disinyalir bakal merilis varian 512 GB.

Ponsel varian itu disebut bakal dibanderol dengan harga 1.199 dollar AS atau sekitar Rp 17 juta.

Jika bocoran harga di atas adalah benar, maka Galaxy Note 10 memiliki banderol harga lebih murah jika dibandingkan Galaxy Note 9.

Untuk diketahui, pada saat peluncuran, Galaxy Note 9 dibanderol harga 999 dollar AS (Rp 14,1 juta) untuk varian memori internal 128 GB, dan 1.250 dollar AS (Rp 17,7 juta) untuk varian 512 GB.

Ada kemungkinan harga Galaxy Note 10 bakal berbeda di masing-masing negara.

Galaxy Note 10 juga disinyalir bakal hadir dengan sejumlah varian warna, seperti Aura Black, Aura Red, Aura Glow, Aura Black, dan Aura White.

Exynos 9825

Berbeda dari Exynos 9820 di Galaxy S10, keberadaan Exynos 9825 di Galaxy Note 10 sebenarnya sudah terendus sejak lama.

Belakangan, justru Samsung sendiri yang memberi bocoran dengan mengunggah sebuah video singkat berdurasi 11 detik di Twitter.