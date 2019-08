Lagu Trending Via Vallen On May Way Cover hingga Senorita, Ayo Download Videonya

Bangkapos.com - Terkenal sering mengcover lagu-lagu yang sedang viral dengan balutan koplo khas, Via Vallen semakin dicintai para penikmat lagu dangdut di Indonesia.

//

Bukan saja lagu dari dalam negeri yang sukses di cover oleh Via Vallen, namun lagu barat tak kalah sukses di cover oleh sang bidadari koplo ini.

Tak mau ketinggalan dengan hegemoni lagu Senorita - Camila Cabello dan Shawn Mendes, Via Vallen langsung membuat versi koplonya.

Bahkan lagu cover Via Vallen - Senorita versi koplo semenjak dirilis Rabu (10/7/2019), video ini langsung ditonton sebanyak 19,8 juta di YouTube.

Tampaknya dengan perisilan lagu cover-an Via Vallen - Senorita versi koplo ini jadi treding di Youtube.

• Download Lagu Boyfriend Lengkap Lirik dan Video Klip dari Ariana Grande dan Social House

• Galih Ginanjar Sampai Bikin Video Permintaan Maaf, Kakak Fairuz Anggap Cuma Cari Popularitas

• Cerita Aktor Mandala Shoji Satu Sel dengan Napi Pembunuh, Begal hingga Psikopat

• Rahasia Pernikahan Tertutup Pasangan Seleb Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata Terbongkar

Seperti yang kita tahu, lagu asli dari Shawn Mendes feat Camila Cabello 'Senorita' sudah jadi trending pertama di YouTube beberapa hari belakangan ini.

Lagu yang dibawakan asli oleh dua penyanyi fenomenal dari Amerika Serikat ini menjadi buah bibir lantaran sang keduanya menjalin kisar asmara.

Selain lagu Senorita yang dicover Via Vallen, ternyata masih banyak lagi lagu Indonesia dan juga barat yang di cover ulang oleh Via Vallen dengan sentuhan koplonya.

Jadi, jika kalian penasaran seperti apa penampilan Via Vallen di video klip Senorita versi koplo, dan beberapa lagu coverannya berikut Tribunstyle sajikan.

1. Via Vallen - Senorita

2. Via Vallen - On My Way

3. Via Vallen - Lily

4. Via Vallen - Sayang

5. Via Vallen - Selow

6. Via Vallen - Karna Su Sayang

7. Via Vallen - Selingkuh

8. Via Vallen - Ditinggal Rabi

9. Via Vallen - Kimcil Kepolen

10. Via Vallen - Bojo Galak

11. Via Vallen Cover Dudududud (Blackpink) Koplo

* Berita download lagu Senorita hingga On My Way Cover by Via Vallen, adalah informasi semata bagi Anda.

* TRIBUNSTYLE.COM tidak bertanggungjawab atas kualitas pada tautan di dalam berita download lagu Senorita hingga On My Way Cover by Via Valllen.

Cara Download Video Klip/MP4 di Youtube via Savefrom.net

Caranya cukup mudah, CONTOH lagu Senorita - Via Vallen, copy link videonya (https://www.youtube.com/watch?v=x33jR2muos4) dan paste di kolom download di situs savefrom.net di sini.

Cara Download Lagu/MP3 di Spotify

Untuk menyimpan lagu dari Spotify, langkah berikut yang harus kamu lakukan adalah buka aplikasi Spotify.

Cari lagu atau playlist atau album yang kamu inginkan untuk diunduh.

Klik tanda tiga titik di samping judul lagu atau albumnya, lalu pilih Save.

Buka tab Your Music untuk mengunduh lagu yang telah disimpan.

Lalu buka di sub menu yang sesuai, bisa playlist, songs, atau albums.

Selanjutnya pilih tombol download maka setelah itu secara otomatis terdownload.

Jika udah terdownload, kamu bisa mendengarkan lagu ini secara offline.

Sebelum menggunakan fitur download yang ada di Spotify, user harus terlebih dahulu beralih ke akun premium atau berlangganan.

Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya dengan Rp 4990 dan kemudian Rp 49.990/ bulan setelahnya jika membayar dengan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.

Kamu juga bisa menggunakan kartu im3 Oreedo, XL, Smartfren, Tri, dan Telkomsel dengan harga Rp 54.990/bulan dan dapat berhenti berlangganan kapanpun kamu mau. (Tribunstyle.com/Candra Isriadhi)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul DOWNLOAD Lagu-Lagu Via Vallen Senorita hingga On My Way Cover, Lengkap Cara Unduh MP3 & MP4 di Sini