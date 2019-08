Penonton Lagu Senorita Versi Koplo Tembus 20 Juta, Begini Cara Via Vallen Bisa Panen Viewers

BANGKAPOS.COM -- Artis Via Vallen terkenal dengan lagu-lagu dangdut koplo, termasuk meng-cover sejumlah lagu yang lagi hits. Baru-baru ini Via Vallen mencover lagu yang dipopulerkan Shawn Mendes dan Camila Cabello berjudul Señorita.

Via Vallen membuat cover lagu Senorita versinya sendiri yakni 'Senorita Koplo Cover Version'.

Baru satu bulan diposting, video tersebut telah meraih 20 juta views.

Via Vallen memang jenius jika soal cover mencover lagu.

Termasuk caranya yang mengiming-imingi hadiah bagi yang bisa mengikuti lomba goyang Senorita ala Via Vallen.

Tak tanggung-tanggung, Via Vallen memberi hadiah total Rp 2,5 juta bagi lima video terpilih.

Masing-masing dari mereka mendapatkan Rp 500 ribu.

Lomba itu saat ini telah ditutup 23 Juli lalu dan Via telah memiliki pemenangnya.

Via sendiri sudah pernah mengungkapkan alasannya mencover lagu Senorita.

"Inii buat temen2 vyanisty dan semua penggemar koplo, request an Senorita versi koplo sudah bisa dinikmati di youtube “ Via Vallen Official “ yaaaa -

fyi ini syutingnya kemaren sore di jogja dan paginya udh langsung bisa proses upload thankyou buat semua team gercep yg terlibat," kata Via Vallen.