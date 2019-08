Hengkang dari Band yang Membesarkannya, Uki Pamit dengan Sahabat NOAH, Ini Curhatannya

BANGKAPOS.COM-- Perjalanan karir musik grup band kondang dari awal membentuk dengan nama Peterpan hingga berganti menjadi NOAH termasuk personil yang kompak dan solid.

Suka-duka grup band ini telah dilalui bersama sejak terbentuk tahun 2000 lalu yang kini berkiprah diblantika musik Indonesia hampir selama 19 tahun.

Grup band asal Bandung, Jawa Barat ini dikenal sebagai grup musik terbesar atau paling terkenal di Indonesia,

Namun pengemar NOAh dikejutkan dengan tiba-tiba kabar Gitaris NOAH Muhammad Kautsar alias Uki secara resmi mengumumkan hengkang dari band yang turut membesarkan namanya, Jumat (9/8/2019).

Adapun kabar Uki NOAH hengkang dari band diumumkan secara langsung olehnya melalui akun Instagram pribadinya, @uki_kautsar.

Dalam keterangannya tersebut, Uki NOAH panjang lebar bercerita awal mula kariernya, hingga keputusannya untuk hengkang dari NOAH.



Berikut ini pesan 'pamitan' Uki NOAH di Instagram.

Selain itu, Uki pun menuliskan keterangan dalam pesan pamitannya itu.

"Good friends never say goodbye, they simply say “see you soon”. #keterkaitanketerikatan," tulis Uki NOAH.

Sementara itu, pengumuman Uki resmi keluar dari NOAH ini dilakukan setelah band itu merilis album terbaru mereka, Keterkaitan Keterikatan.