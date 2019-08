Unggah Foto Mesra Bareng Evelin Anjani Akui Hal ini yang Membuat Dirinya Nyaman Bersama Roy Kiyoshi

BANGKAPOS.COM---Setelah sempat dikabarkan kembali rujuk dengan komedian Aming, Evelin Nada Anjani kembali membuat heboh dan menjadi sorotan banyak pihak.

Pasalnya mantan istri Aming ini tiba-tiba mengumbar foto kemesraan dengan Roy Kiyoshi.

Kemesraan itu ditampilkan Evelin di akun instagram pribadi miliknya

Ada dua foto mesra yang diunggah oleh Evelin.

Keduanya kompak mengenakan baju bewarna hitam sembari duduk di kursi mobil dan saling berpegangan tangan.

Tidak sedikit yang menanyakan apakah ada hubungan spesial antara keduanya

Evelin Unggah foto mesra bersama Roy Kiyoshi (Instagram Evelin)

"Finally we found each other #mylove #fiinally," tulis @Evelinnadaanjani dengan menambahakan emoticon berbentuk hati.

Sontak saja unggahan foto mesra tersebut mengundang publik bertanya-tanya, tidak terkecuali sejumlah rekan artis lainnya

seperti Danang, dan Dj Dinar Candy

" Oohhh jadii ini yg kmren di ceritainn ituuuuuuhhhhh, baiqqqqqq laaahhhhh.... Hokyaaahhhh," tulis @ da2_danang